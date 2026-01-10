Castelletto Ticino: inizia oggi la rassegna di eventi per la patronale

Il clou della rassegna è previsto come sempre per il weekend del 17 e 18 gennaio

Iniziano oggi, sabato 10 gennaio, i festeggiamenti per la patronale di Castelletto Ticino. Ecco il calendario completo.

Al via gli eventi della patronale

Iniziano oggi, sabato 10 gennaio, i festeggiamenti previsti per la patronale di Sant’Antonio Abate, a Castelletto Ticino. Si parte alle 19.3o con un apericena per la ristrutturazione del Centro della carità in oratorio. Alle 21 seguirà la messa in scena della commedia dialettale dal titolo “Trii vegg cerchen miee”, sempre in oratorio.

La festa continua domenica 11 gennaio con la messa solenne alle 11, nel 226° anniversario della consacrazione della chiesa, la vestizione dei fratini e l’esposizione della statua del Patrono.

Giovedì 15 gennaio spazio a una testimonianza particolarmente forte. Alle 20.45 sarà infatti la volta della serata dal titolo “Quando guardi oltre tutto è possibile”, che avrà come protagonista il campione paralimpico non vedente Davide Cassioli (in collaborazione con l’Amministrazione comunale nella sala Calletti della biblioteca).

Il clou della festa è previsto per il weekend prossimo

Come sempre, il focus centrale della festa patronale andrà a coincidere con il giorno di Sant’Antonio. Sabato 17 gennaio, nella chiesa parrocchiale si partirà alle 10.30 con le lodi mattutine, l’offerta del fiore e il bacio della reliquia.

Alle 15 partirà dunque da Cicognola la classica Staffetta di Sant’Antonio, che toccherà le varie zone del paese (organizzata dall’Amministrazione e dalla Consulta Sportiva). Alle 17 ricevimento davanti al palazzo comunale dei rioni, dei gruppi e delle associazioni castellettesi, che partiranno in corteo verso la chiesa dopo il saluto del sindaco. Alle 17.30 sarà dunque la volta della messa solenne animata dal coro Dilexit, della benedizione dei campanelli, della processione con i fratini, del falò di Sant’Antonio in piazza Matteotti con l’offerta dei desideri e l’aperitivo organizzato dalla Pro Loco.

Domenica 18 gennaio sarà dunque la volta della solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo, Monsignor Franco Giulio Brambilla e animata dal coro parrocchiale. Al termine sulla piazza sarà il momento della benedizione degli animali. Alle 12.30 seguirà il pranzo di benvenuto in oratorio. Alle 17 vespri e benedizione eucaristica, mentre alle 18 sarà celebrata un’altra messa.

Sabato 24 un concerto di chiusura

I festeggiamenti per la Patronale proseguiranno dunque sabato 24 gennaio, quando, alle 21, in chiesa parrocchiale andrà in scena il concerto “Emozioni e sentimenti 2.0”, con il coro parrocchiale e il coro dei bambini.