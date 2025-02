Castelletto dedica l'ex scuola di Pozzola alla maestra Lorenzini

Rosa Maria Lorenzini è stata un punto di riferimento fondamentale per l’intera comunità di Castelletto Ticino, ed è proprio questo il motivo che ha spinto l’Amministrazione comunale a renderle omaggio, intitolandole l’ex scuola di Pozzola a quasi due anni di distanza dalla sua scomparsa.

La compianta maestra Lorenzini

«Abbiamo da subito fortemente voluto portare a termine questa iniziativa, avviando un percorso di approvazione conclusosi con il sì della Prefettura - spiega il primo cittadino Massimo Stilo – l'ex scuola di Pozzola era il luogo per eccellenza di Rosa Maria Lorenzini, e con questa intitolazione vorremmo che diventasse un simbolo di rappresentanza di tutta la comunità castellettese».

Domenica 26 gennaio le associazioni castellettesi, le autorità, l’Amministrazione comunale e tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscere Rosa Maria Lorenzini si sono dati appuntamento proprio davanti all’ex scuola, sulle cui mura è stata affissa la targa dell’intitolazione. Lorenzini è stata una storica maestra delle elementari per intere generazioni di castellettesi e in paese tutti la ricordano con affetto anche per il ruolo che ha avuto nel Gruppo storico archeologico castellettese, oltre che nella fondazione e nella promozione delle attività del rione Beati-Pozzola.

«È stata una donna straordinaria, un esempio di impegno, conoscenza e conservazione del patrimonio storico e culturale castellettese – continua Stilo – dobbiamo a lei molte delle tradizioni del nostro paese, come la stesura dei testi dello spettacolo teatrale del “Bartula”, il presepe vivente, e molte altre, che ogni anno cerchiamo di portare avanti con la stessa passione e dedizione che ci ha trasmesso».

Il corpo musicale Angelo Broggio ha accompagnato con le sue note un momento così importante ed emozionante per il paese, concludendo l’esibizione con una marcia, scritta dal maestro Alfio Gaboli in onore di Rosa Maria Lorenzini.

«È stata un’idea dell’assessora alla cultura Laura Paracchini quella di inserire come ultimo brano proprio questa marcia, al fine di coronare un momento storico per Castelletto Ticino – conclude il sindaco – è stata una maestra, non solo di scuola, ma anche di vita, e ci auguriamo di poter portare avanti al meglio tutte le iniziative che ha ideato per il nostro paese».

Al termine dell’intitolazione i presenti hanno partecipato al rinfresco e hanno avuto l’occasione di visitare l’interno dell’ex scuola di Pozzola, frequentata per anni dalla maestra.