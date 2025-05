Casa Alessia Odv dona mezzo per il trasporto disabili ad Arona

Ieri, 19 maggio 2025, la giunta comunale di Arona ha approvato la donazione di un automezzo per il trasporto di persone con disabilità, da destinarsi al terzo settore, da parte di Casa Alessia ODV.

La donazione

"Casa Alessia", con sede a Novara, è un’organizzazione di Volontariato che opera nel mondo per aiutare i bimbi orfani e sfortunati.

L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente "Casa Alessia" nella persona del Presidente Sig. Giovanni Mairati che ha generosamente donato al Comune un Peugeot Rifter passo lungo da 7 posti destinato a persone con disabilità.

Il mezzo sarà messo a disposizione del nostro centro diurno e dei servizi scolastici, in modo da agevolare il più possibile i trasferimenti delle persone che ne necessitano.

L’assessora Marina Grassani dichiara: “Ho avuto l’onore e il piacere di conoscere il Presidente Giovanni Mairati intravedendo una persona di grande generosità che da anni dedica il proprio tempo e le proprie energie a soddisfare i bisogni di molteplici realtà del territorio. Un sentito grande ringraziamento per questa donazione che ci consentirà di svolgere ancor meglio il trasporto per le nostre persone con disabilità.”

Grande soddisfazione anche da parte del consigliere comunale Andrea Arrigoni: “Accogliamo con grande soddisfazione la donazione del nuovo mezzo destinato al Servizio Sociale per le persone con disabilità. Un gesto concreto che rafforza il nostro impegno quotidiano per un’inclusione reale e per garantire a tutti pari opportunità di mobilità e partecipazione alla vita della comunità. Come consigliere comunale con delega all’inclusione delle persone diversamente abili, considero questo un passo importante verso una città sempre più attenta e accessibile.”

Il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli dichiara: “Questa donazione rappresenta non solo un gesto di grande solidarietà, ma anche un esempio concreto di come la collaborazione tra enti del terzo settore e pubblica amministrazione possa generare benefici tangibili per la nostra comunità.

Ringrazio di cuore Casa Alessia e il presidente Giovanni Mairati per la sensibilità dimostrata.

Insieme possiamo costruire una città più equa, solidale e inclusiva, dove nessuno venga lasciato indietro.”