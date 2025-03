Il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Arona è stato ufficialmente presentato venerdì mattina, 21 marzo 2025, al Comando provinciale dell’Arma di Novara.

Carabinieri di Arona: Salvatore Pulito è il nuovo comandante

Si tratta del Capitano Salvatore Pulito, nativo di Taranto, 46 anni, sposato, con figli. Subentra al Capitano Alessandro Faedo che ha raggiunto la destinazione di Asti.

Il Capitano Pulito prima di giungere ad Arona era al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnano. Prima ancora era stato comandante a San Cataldo, Caltanissetta.

Il nuovo comandante ha ammesso di non aver mai conosciuto la provincia di Novara né per motivi professionali né per motivi privati. «Ho visto subito però che una bellissima provincia, che sto conoscendo da circa tre settimane, quando sono giunto. Sto facendo il giro delle Stazioni di mia competenza».

L'incarico di comandante della compagnia di Arona delle due che del Comando provinciale di Novara comprende la responsabilità anche della Tenenza di Borgomanero.

«So che Il territorio di competenza durante l'estate aumenta come numero di abitanti perché le cittadine turistiche come Arona, Lesa sul Lago Maggiore e quelle del Lago d'Orta vedono una massiccio presenza di turisti. La collaborazione con tutte le realtà del territorio sarà importante».