Campo fotovoltaico a Invorio: "Dalla Provincia nessun parere positivo"

"In merito alla questione della realizzazione del campo fotovoltaico a Invorio intendo replicare rispetto ad alcune informazioni circolate nei giorni scorsi: da parte della Provincia, infatti, non c’è mai stata l’espressione di un parere positivo rispetto all’impianto".

A fare questa precisazione è il consigliere delegato all’Ambiente Mauro Gigantino.

Il comunicato

"Il procedimento autorizzativo di competenza dell’Ente – rimarca il consigliere – è infatti attualmente sospeso in attesa che sia comunicato da parte del Ministero dell’Ambiente il pronunciamento riguardante la Valutazione d’impatto ambientale, di competenza nazionale e della quale la Provincia si è limitata a prendere atto dell’avvio della procedura. Questi fatti non possono far sottendere alcun giudizio positivo, oltre che inopinatamente prematuro, da parte dell’Ente

Provinciale, che ha avuto contatti con la ditta proponente nel 2023, quando era stata presentata l’idea progettuale ed erano stati chieste ai nostri uffici informazioni sui passaggi previsti dall’iter autorizzativo. Anche noi – ribadisce a conclusione il consigliere – siamo dunque in attesa di risposte e sviluppo, ma ritengo questo chiarimento comunque necessario per chiarire la posizione dell’Ente nel rispetto della comunità invoriese".