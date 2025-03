Cambio di cintura per i ragazzi dell'Accademia Arona di judo

Grande festa con cambio di cintura per i ragazzi dell'Accademia Arona guidata dal presidente Davide Pierucci con il maestro Giorgio Pierucci e il maestro Moreno Vecchiato. L'evento si è tenuto sabato 22 all'oratorio di Mercurago che ha ospitato tutti i bimbi del primo turno e i ragazzi del secondo. L'Accademia, che si allena nella palestra della scuola Usellini di via Piave, vanta 78 iscritti compreso il corso di Yoga.

Accademia Arona

Presenti, per il comune, l'assessore Monica D'Alessandro con il consigliere Guglielmo Autelitano. <Ho avuto il piacere di assistere a una bellissima cerimonia di premiazione per i nostri 35 fantastici ragazzi che si dedicano con passione al Judo presso Accademia Arona - ha detto l'assessore - È stato emozionante vedere la loro gioia nel ricevere l’attestato e la cintura, simboli del loro impegno e dei progressi raggiunti. Un enorme grazie al grande maestro Giorgio Pierucci per la sua dedizione e il suo supporto costante al fianco dei ragazzi. La sua capacità di motivare e spiegare i traguardi ottenuti è davvero preziosa, non solo per i bambini ma anche per i genitori. Non vediamo l’ora di ripetere questa iniziativa a giugno, con il prestigioso cambio di grado di cintura. Sono certa che i bambini continueranno a stupirci con i loro progressi. Dopo la cerimonia si è svolto un rinfresco e dei giochi, un momento perfetto per festeggiare insieme e rafforzare il vero senso di comunità, grazie a questa bellissima realtà sportiva che da anni lavora al fianco dei nostri ragazzi>.