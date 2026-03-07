Cambio della guardia per la Pro Loco di Invorio: al vertice si insedia Alessio Colombara

Cambio della guardia per la Pro Loco di Invorio: dalla riunione del direttivo è uscito il nome di Alessio Colombara come nuovo presidente.

Cambio della guardia: Colombara presidente della Pro Loco

Nuovo presidente e nuovo direttivo per la Pro Loco. Li ha eletti l’assemblea svoltasi la sera di lunedì 23 febbraio nella sede sociale. Al timone del gruppo ora c’è Alessio Colombara. Il resto del comitato direttivo è composto da Federico Terazzi (vice presidente), Michela Baratelli (tesoriere), Simone Gnemmi (segretario) e dal resto dei consiglieri.

Due assenti eccellenti nel nuovo direttivo

La riunione ha visto fare un passo indietro a due consiglieri “di lusso”, ovvero l’ormai ex presidente Walter Stefanetti e Roberto Del Conte, anche ex sindaco del paese. Entrambi hanno giocato un ruolo determinante nel rilanciare l’associazione turistica negli ultimi anni, rivitalizzandola dal periodo di crisi che stava attraversando. Il consiglio resterà in carica per i prossimi 4 anni: “Io e Walter abbiamo deciso di non far parte del direttivo – commenta Del Conte a nome del gruppo – lui per raggiunti limiti di età e, dopo 25 anni di grande sacrificio, è stato eletto presidente onorario. La mia motivazione è che intendo impegnarmi in altri progetti di territorio, ma tutti e due lavoreremo nel gruppo di volontari. Qualche anno fa insieme abbiamo dato forza a un cammino nell’associazione che in quel momento faticava.

“Walter disse che avrebbe fatto solo un mandato da presidente – continua Del Conte – dopo aver risanato il bilancio, abbiamo organizzato molti eventi, ottenuto finanziamenti e raccolto fondi per beneficenza. Eravamo in 9 in consiglio, ma abbiamo aggiornato lo statuto e i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti, visto che il direttivo appena eletto conta 15 persone. Inoltre 2 anni fa facemmo nascere un gruppo di giovani in seno alla Pro Loco, 6 dei quali ora entrano nel direttivo. La soddisfazione più grande è data dal fatto di aver lavorato per allargare la partecipazione delle nuove generazioni. E’ un gruppo eterogeneo anagraficamente con competenze differenti, ma omogeneo nella visione delle progettualità e nello spirito di una Pro Loco. Sapremo di sicuro lanciare le iniziative che caratterizzano il nostro territorio. I miei ringraziamenti vanno a tutti, e in particolare a Walter, stare al suo fianco è stata una sorpresa continua. E’ stato il presidente che ha sempre saputo mettere d’accordo tutti, un uomo che ha trasferito una saggezza sorprendente, frutto di esperienza, meditazione e riflessione. Gli sono personalmente grato per questo e la testimonianza di dedizione, ma soprattutto per aver condiviso e trasmesso a tutti noi la passione per questa storica associazione”.