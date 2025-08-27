Attualità

Caffè letterario in biblioteca ad Arona: il bando è andato deserto

Impronta Civica: "Le vere esigenze della biblioteca sono altre"

Caffè letterario in biblioteca ad Arona: il bando è andato deserto
Arona
Pubblicato:

Nessuno si è candidato per la gestione del cosiddetto "Caffè letterario" in biblioteca ad Arona. A darne notizia è il gruppo di minoranza di Impronta Civica.

L'intervento di Impronta Civica

"Non ci stupisce che il bando sia andato deserto. Lo avevamo detto: 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗻𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲, 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗶𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶, 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶. È il momento di fermarsi: chiediamo all’amministrazione di sospendere ogni ulteriore passo su questo progetto e di aprire una seria riflessione sul futuro della biblioteca. La priorità non doveva e non  può essere un bar.

 

 

Le vere esigenze della biblioteca sono altre.
In primis: ampliare gli orari di apertura, oggi ridotti a soli 5 giorni, con 2 pomeriggi di chiusura.
Offrire uno spazio accogliente, accessibile e vivo, che risponda ai bisogni di studenti, famiglie, bambini, anziani, associazioni.
Costruiamo insieme una biblioteca al passo coi tempi. Non servono “operazioni vetrina”, servono scelte concrete, partecipate e sostenibili".

