Borgo Ticino: il ponte di via Valle chiuso per lavori fino al 15 febbraio

Il passaggio delle auto sarà vietato, ma sarà consentito il transito pedonale sulla passerella

10/01/2026 alle 07:05

Il Comune di Borgo Ticino ha annunciato nei giorni scorsi la chiusura per lavori del ponte sul rio Orgoglia che si trova su via Valle.

Lavori di manutenzione in corso

Sono in corso a partire dallo scorso mercoledì 7 gennaio i lavori di manutenzione sul ponte che passa sopra al rio Orgoglia a Borgo Ticino, in via Valle. “Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte di Via Valle – scrive il sindaco Alessandro Marchese sui social – si rende necessario chiudere al traffico veicolare la strada nella zona delle lavorazioni fino al 15 febbraio”.

Sarà consentito il transito pedonale su una passerella

“Il tempo necessario alla chiusura – scrive il primo cittadino – tiene conto anche dei tempi di maturazione dei nuovi getti in calcestruzzo che necessariamente non consentono la transitabilità sul ponte. Sarà consentito il transito pedonale attraverso la nuova passerella. Ci scusiamo per il disagio, ma non sono attuabili soluzioni alternative“.