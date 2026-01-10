Borgo Ticino: il ponte di via Valle chiuso per lavori fino al 15 febbraio

Il Comune di Borgo Ticino ha annunciato nei giorni scorsi la chiusura per lavori del ponte sul rio Orgoglia che si trova su via Valle.
Lavori di manutenzione in corso
Sono in corso a partire dallo scorso mercoledì 7 gennaio i lavori di manutenzione sul ponte che passa sopra al rio Orgoglia a Borgo Ticino, in via Valle. “Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte di Via Valle – scrive il sindaco Alessandro Marchese sui social – si rende necessario chiudere al traffico veicolare la strada nella zona delle lavorazioni fino al 15 febbraio”.