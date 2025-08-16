Attualità

Borgo Ticino ha ricordato i caduti dell'eccidio del 13 agosto 1944

Presente anche la Provincia

Borgo Ticino
Pubblicato:

L'altra mattina, a Borgo Ticino, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dell’81º anniversario dell’eccidio del 13 agosto 1944, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti delle associazioni d’arma e di numerosi cittadini.

I dettagli

La Provincia di Novara è stata rappresentata dal Consigliere delegato Lido Beltrame, che ha preso parte alla deposizione della corona alla lapide commemorativa dei 12 Martiri, rinnovando – insieme alle altre istituzioni – l’impegno a custodire la memoria storica e a trasmettere alle nuove generazioni i valori della pace, della libertà e della democrazia.
“𝘙𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘭𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘪𝘴𝘤𝘰𝘯𝘰 𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘷𝘪𝘷𝘰 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘰 𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘢 - ha dichiarato il Consigliere - 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪, 𝘤𝘩e 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘦, 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘱𝘦𝘳𝘰 𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘢𝘤𝘦”
Un momento di profonda riflessione che, ancora una volta, unisce la comunità nel ricordo e nel rispetto di chi ha perso la vita per la nostra libertà.

