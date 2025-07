Borgo Ticino ha celebrato i 100 anni di nonna Pierina

Nonna Pierina Zancato ha celebrato a inizio luglio il suo centesimo compleanno con una festa al ristorante.

Splendido traguardo quello raggiunto da Pierina Zancato, che il 3 luglio ha compiuto 102 anni e due giorni dopo, sabato 5, ha festeggiato con figli, nipoti e pronipoti al ristorante La Rotta di Dormelletto, che per l’occasione ha imbandito un coloratissimo tavolo. Nativa di Fossò in provincia di Venezia, come il marito Vittorio Cabbia, che ha sposato nel febbraio del 1951, si era poi trasferita con lui a Borgo Ticino, dove vive tuttora.

E’ il genero Alessandro, marito della figlia Erminia, a raccontare un simpatico aneddoto della coppia.

«Mio suocero diceva sempre - racconta - che per sposare Pierina aveva dovuto chiedere la dispensa al vescovo di Venezia, non so se fosse uno scherzo o se fosse vero. Quando nel giugno del 1951 decisero di trasferirsi a Borgo Ticino, arrivarono in treno fino a Sesto Calende, scesero e poi proseguirono a piedi alla ricerca dello sperduto paesino che allora era immerso nella campagna, faticando non poco a trovarlo». «Prima del matrimonio Pierina aveva lavorato in alcune serre a Venezia, occupandosi poi della casa e dei figli una volta sposata – racconta la figlia Maria Angela – e sempre al seguito di mio padre, che nella sua vita ha fatto tanti lavori, ci siamo spostati varie volte, finendo a vivere anche a Torino nel periodo in cui papà lavorava nell’asfaltatura delle autostrade».