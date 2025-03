Bonus nuovi nati a Castelletto Ticino: ecco come richiederlo

Il Bonus Nuovi Nati è pensato per sostenere le famiglie residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, nel primo periodo di nascita e/o adozione dei figli, tramite il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti dedicati alla prima infanzia.

Come fare per ottenerlo

Si può presentare solo una domanda per ogni figlio nato o adottato nel periodo dal 1 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025. Le spese sostenute dovranno essere documentate e saranno rimborsabili fino all’importo massimo una tantum di € 100,00 per bambino. Le domande di rimborso dovranno essere compilate su apposita modulistica a disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castelletto Sopra Ticino o scaricabile dal sito web del Comune di Castelletto Sopra Ticino e presentate nei seguenti modi: - all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico; - all’Ufficio Servizi Sociali del Comune negli orari di apertura al pubblico - tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: castellettosopraticino@pec.it; Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in modi diversi da quelli sopra indicati. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali allo 0331971943 oppure cliccare qui.