BluRadio ad Arona festeggia 50 anni di vita con un prestigioso premio

Grande festa ad Arona per il 50esimo compleanno di BluRadio. L’emittente locale ha tagliato il traguardo celebrando l’obiettivo con una premiazione a Roma.

Cinquantesimo compleanno per BluRadio

BluRadio ha appena festeggiato l’importantissimo traguardo dei 50 anni di storia.

Mezzo secolo di musica, informazione e passione. BluRadio, con sede ad Arona, storica emittente nata come Radio Vergante, festeggia quest’anno un traguardo eccezionale: 50 anni di ininterrotta attività al servizio del territorio.

Un percorso lungo mezzo secolo

Tutto ebbe inizio in una sera d’inverno del 1975 a Massino Visconti. Ispirato dal fenomeno delle radio libere, Giovanni Mirani e un gruppo di amici diede vita a quella che sarebbe diventata una delle realtà più amate del panorama locale. Quello che nacque come un sogno condiviso si è trasformato rapidamente in un punto di riferimento culturale e sociale, capace di evolversi costantemente.

Un premio al RadioTV Forum di Aeranti-Corallo

La celebrazione dei 50 anni ha raggiunto il suo apice lo scorso giovedì 9 luglio a Roma, quando BluRadio è stata premiata in occasione del RadioTV Forum 2026 di Aeranti-Corallo. Il riconoscimento ufficiale è stato ritirato dal fondatore e presidente di BluRadio Giovanni Mirani (nella foto), consegnato alla presenza di rappresentanti del Governo e delle massime istituzioni del settore. Una celebrazione dell’identità solida di una radio che ha saputo navigare cinque decenni di trasformazioni tecnologiche mantenendo la sua identità. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco di Arona, l’onorevole Alberto Gusmeroli.