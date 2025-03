Bike hotel a Castelletto Ticino: terminati i lavori

Sono ufficialmente terminati nei giorni scorsi i lavori al bike hotel di Castelletto Ticino. La struttura di proprietà comunale dovrà essere data in gestione a un privato.

Terminati i lavori al bike hotel

Dopo una serie infinita di discussioni, sia a livello politico che tra i cittadini, è arrivata questa settimana una notizia molto attesa. I lavori al bike hotel sono ufficialmente terminati. L’opera, avviata ormai circa sei anni fa nell’ottica di incentivare il cicloturismo in paese, è stata interessata da numerosi contrattempi e imprevisti, che hanno portato a un importante allungamento dei tempi. Prima il ritrovamento di alcuni elementi architettonici di interesse per la Soprintendenza, poi alcune complicazioni con l’azienda incaricata e infine la decisione di modificare il progetto originario per aumentare il numero di posti letto disponibili. Ora però l’opera è di fatto completata e il Comune sta studiando il modo migliore per arrivare all’affidamento della gestione a un privato.

Si studia la formula corretta per il bando di affidamento

"Giovedì abbiamo installato gli ultimi sensori degli allarmi - dice il sindaco Massimo Stilo - i muri sono stati imbiancati. Dopo di che il cantiere è stato smontato e l’edificio potrà considerarsi pronto per essere affidato a un gestore. All’interno mancano solamente gli arredi, ma sarà compito del nuovo gestore prevedere una configurazione che si adatti alla sua nuova attività. Proprio in questi giorni stiamo studiando con gli uffici i termini del nuovo bando per l’assegnazione del bike hotel. Stiamo prendendo spunto dal modello del bando presentato dall’Ente parco per la gestione di alcuni spazi a Villa Picchetta a Cameri, ma bisognerà ragionare sui parametri economici e sulla durata della concessione, per poi procedere alla predisposizione di un bando per la manifestazione di interesse da parte degli operatori privati".

Disponibili 12 posti letto e 5 camere

Il bike hotel è dotato ora di una reception, di una piccola officina per poter intervenire sulle bici, di un servoscala che consente di raggiungere i vari livelli della struttura e di ben 12 posti letto, suddivisi in 5 camere. Nelle intenzioni dell’Amministrazione, quella che aprirà i battenti nella sede storica del municipio di piazza Matteotti sarà una struttura ricettiva attrezzata in particolar modo per dare supporto ai turisti che viaggiano sulle due ruote. «Crediamo di avere a disposizione un patrimonio importante di percorsi ciclabili e pedonali - continua il primo cittadino. Un patrimonio che probabilmente dovremo valorizzare mettendo in rete e promuovendo ciò che abbiamo, estendendo i progetti delle nuove ciclabili anche ai territori e ai Comuni limitrofi».