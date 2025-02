Avis Arona, rinnovo delle cariche: Moriggia riconfermato presidente

Cesare Moriggia confermato presidente della sezione Avis Arona per il terzo mandato.

Le nuove cariche

Una sezione Avis, quella aronese in salute, moderna e con tante grandi ambizioni. A guidarla ancora una volta, per il suo terzo mandato consecutivo, Cesare Moriggia. Il 56 enne, con origini aronesi da più generazioni, è un donatore effettivo dal 1995, il suo impegno all’interno dell’associazione donatori del sangue è sempre stato presente e partecipato, con un passato anche come consigliere provinciale dal 2013 al 2017.

E’ stato riconfermato alla presidenza della sezione aronese donatori di sangue in occasione dell’elezione del nuovo Direttivo avvenuta lunedì 17 febbraio. Riconferme e qualche novità per il rinnovato Consiglio direttivo. Vice presidenti sono stati nominati il riconfermato vicario Mario Brovelli e Silvia Bernasconi che subentra a Gabriella Padulazzi. Nuovo segretario è Claudio Parachini e tesoriere Luigi Gerbi che subentra al posto di Giorgio Cristina, storico tesoriere che ha deciso di congedarsi dal suo incarico ufficiale ricoperto per tanti anni e di non far più parte del direttivo, anche se la sezione aronese sa di poter contare anche per il futuro sulle sue valide competenze e consulenze per quello che non è un addio.

A lui il neo eletto presidente Moriggia ha voluto esprimere parole di stima per il grande impegno: «Grazie Giorgio per tutto quello che hai fatto in tanti anni per Avis Arona». Da segnalare l’ingresso in consiglio di 5 nuovi consiglieri: Zirotti e Brambilla ex presidenti negli anni scorsi del gruppo giovani ed i neo eletti Marta Villa, Alessandro Forni e Bruno Galuppo, che subentrano a Bertolotti, Bombasin, Cristina, Gentina e Malgaroli che il Presidente ha ringraziato per la preziosa collaborazione.