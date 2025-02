Avis Arona, bilancio 2024 in numeri: 71 giornate di prelievo con 2.173 sacche raccolte

Annuale assemblea dei soci di Avis Arona, per la prima volta nella nuova casa del Donatore Fam. Manoli Pettinaroli”.

Il resoconto

Il consueto incontro annuale dell’associazione donatori del sangue della comunale aronese si è svolto lo scorso sabato 15 febbraio, tracciando un resoconto dell’anno da poco concluso che si è chiuso con un ambito traguardo: l’inaugurazione dell’immobile di via Vittorio Veneto 54, la nuova sede di Avis Arona. «Una sede polifunzionale, spaziosa, ampia, moderna ed adeguata a svolgere i prelievi di sangue rispettando le normative, offrendo spazi e comfort al gesto volontario, gratuito e anonimo di tutti i soci attivi».

E’ con il raggiungimento di questo importante traguardo, reso possibile dai grandi sforzi e perseveranza del Direttivo e dalla straordinaria generosità dei tanti benefattori che si è aperta, con l’intervento del presidente Cesare Moriggia, l’assemblea nella sala polivalente dedicata alla memoria della signora Salina. Un’assemblea anche elettiva perché a conclusione del ciclo di quattro anni del Consiglio direttivo. Quattro anni intensi, di grandi sfide, forti cambiamenti e importanti riconoscimenti come il titolo di Associazione Benemerita della Solidarietà 2024 dalla Fondazione Comunità del Novarese «un premio per tutti coloro che si sono prodigati nell’anno trascorso per portare avanti tutti gli obiettivi statutari e non solo» – ha sottolineato il presidente che ha rivolto il suo grande ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico alla Direttrice Carla Sturla «Ringrazio i 17 consiglieri che hanno fatto parte del Direttivo nel quadriennio così complesso: ricordo che siamo stati eletti nei primi mesi del 2021, giorni caratterizzati da mascherine, vincoli sanitari e distanze – ha sottolineato in apertura il presidente uscente Cesare Moriggia - Nonostante ciò abbiamo ripreso con forza di volontà ed entusiasmo ad organizzare eventi promozionali, banchetti e gazebi, reclutando costantemente ogni anno circa 100 nuovi donatori e mantenendo più o meno inalterato il numero di sacche raccolte».

Poi si è entrato nel vivo del resoconto sui dati che hanno contraddistinto il 2024: «il risultato della raccolta di sangue è rimasto praticamente invariato rispetto al 2023, con un lievissimo incremento di 28 unità. Le giornate di prelievo sono state 71, con 2.173 sacche raccolte, di cui 10 plasmaferesi per un totale di 1.282 donatori attivi (775 uomini e 391 donne)».

Tra gli obiettivi del nuovo Consiglio la ricerca di nuovi giovani donatori: «per garantire un numero adeguato di sacche raccolte, ma anche un ricambio generazionale e livello di volontariato attivo. So che alcune giovani leve si stanno affacciando alla realtà di A.G.O e ringrazio con l’occasione il Gruppo Giovani con il presidente Davide Zirotti che in questi anni si è impegnato nell’organizzazione di eventi e manifestazioni volti a far conoscere Avis». Tra le novità del 2025 la sempre più vicina raccolta del plasma, la componente liquida del sangue, ottima valida alternativa per chi non può donare sangue intero a causa di alcuni valori. «La regione Piemonte – ha ricordato Moriggia – ha messo a disposizione di Avis provinciale Novara un camper adibito al prelievo che presso il nostro cortiletto esterno troverà la propria giusta collocazione per consentire ai soci di non doversi più recare a Borgomanero per la donazione del plasma».

Nella relazione del presidente non è mancato il puntuale resoconto dei tanti eventi promozionali organizzati e le diverse manifestazioni a cui Avis Arona ha partecipato occasione per promuovere la donazione e reclutare nuovi donatori. Un anno dunque, il 2024, che per Avis Arona ha segnato un passo storico, un nuovo inizio e che verrà ricordato per il trasferimento nei nuovi locali di sua proprietà e si apre con la grande speranza di segnare il nuovo anno, il 2025, dando vita alla raccolta del plasma un passo importantissimo nel panorama nazionale.