Avis Agrate Conturbia si è presentato alla cittadinanza

L'Avis comunale ha incontrato la cittadinanza la scorsa domenica 16 marzo, quando i volontari hanno allestito un gazebo presentando il direttivo da poco eletto e sensibilizzando il pubblico riguardo all'importanza del dono del sangue.

La giornata

Prima hanno partecipato alla funzione religiosa, officiata dal parroco don Antonio Oldani, nella chiesa di San Vittore ad Agrate. Nel corso della messa sono stati ricordati tutti i donatori in un momento di raccoglimento e gratitudine per il prezioso gesto di solidarietà. Gli avisini hanno offerto poi un rinfresco: «Si trattava della prima uscita con il neonato consiglio - dice il presidente Marco Zonca, anche vice sindaco - festeggiavamo il quarto anno di vita e abbiamo raccontato questa bella avventura alla popolazione.

Volevamo rafforzare il nostro senso di comunità e vogliamo che l'Avis rimanga al centro della vita del paese. Per questo ci teniamo a entrare nella scuola primaria per condividere il significato del nostro gesto. E sempre in quest'ottica uno degli obiettivi principali è coinvolgere nuovi ragazzi che arricchiscano di risorse ed entusiasmo il nostro gruppo. Al momento non è pronto un vero e proprio calendario di eventi, nel prossimo futuro lo comunicheremo». Nel direttivo accanto a Zonca lavoreranno il suo vice Fabio Tondina, Vittorio Macchi come segretario, Matteo Zonca cassiere, Maria Pia Bognetti revisore dei conti.