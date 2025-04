Asilo nido Arona: nessun aumento per fasce inferiori o uguali alla massima

Dopo l’approvazione delle fasce di reddito ISEE da applicare per le tariffe dell’Asilo Nido, avvenuta in occasione del consiglio comunale del 24 marzo scorso, la giunta ha provveduto alla determinazione delle relative tariffe.

Asilo nido Arona

Proseguendo nel solco dei trascorsi 15 anni, non sono previsti aumenti mantenendo fasce e tariffe in vigore per quelle inferiori o uguali alla massima.

Si è invece proceduto alla determinazione di nuove fasce, oltre l’ultima in vigore pari a 50.000 euro di ISEE, con relative tariffe progressive.

A fronte dei rincari generali di beni e servizi, i presupposti alla base dell’istituzione di nuove fasce e tariffe sono quelli di richiedere una maggior partecipazione al costo del servizio alle persone economicamente più abbienti, in una logica perequativa per cui “chi può, contribuisce di più”, e di far ricadere i maggiori costi solo su coloro che hanno capacità economica e usufruiscono del servizio, piuttosto che su tutti i contribuenti aronesi.

"Grande soddisfazione è stata espressa dall'Assessora al Welfare e Vicesindaco, Marina Grassani - in quanto in tempi di difficoltà economiche anche per i bilanci comunali, siamo riusciti a mantenere le tariffe in vigore fino alla fascia più alta, nella logica di chiedere di contribuire solo a chi può farlo".