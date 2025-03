ArtBonus 2025: selezionato il progetto della Biblioteca di Arona

Il progetto "Biblioteca Civica sen. avv. Carlo Torelli di Arona - Coordinamento NPL Ovest Ticino- Cultura per Crescere 2024" è stato selezionato per partecipare alle votazioni della nona edizione del Concorso Art Bonus 2025, che si terranno dal 10 marzo al 14 aprile 2025.

I dettagli

I 15 progetti più votati di ciascuna delle due categorie del Concorso - “Beni e luoghi della cultura” e “Spettacolo dal vivo” - parteciperanno poi alla fase II del concorso, il Click Day del 15 aprile sui social durante il quale sarà possibile votare i progetti finalisti di ogni categoria.

I voti ricevuti sul sito e i voti raccolti sui social saranno sommati per determinare la classifica finale e i vincitori di questa edizione.

Il Concorso Art Bonus 2025 è finalizzato a valorizzare e premiare gli interventi la cui raccolta fondi è stata chiusa sulla piattaforma governativa nel corso del 2024 e rispondono ai requisiti di selezione previsti dal regolamento di questa edizione, consultabile sul sito ArtBonus.

Il Coordinamento NPL Ovest Ticino nasce nel 2004 dallo sforzo congiunto dei Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri e Galliate. A questo primo nucleo si aggiungono nel 2005 Castelletto Sopra Ticino e Oleggio, nel 2007 Romentino, nel 2009 Cerano, nel 2010 Trecate, nel 2017 Sozzago, nel 2018 Marano Ticino. Nel 2019 sottoscrivono l’accordo Arona e Borgo Ticino e infine, nel 2022 con Mezzomerico e Varallo Pombia il coordinamento arriva a coinvolgere 14 Comuni della provincia di Novara che includono complessivamente una popolazione di 120.000 abitanti di cui 6.845 bambini compresi tra 0 e 6 anni. Il Coordinamento porta avanti sul territorio dei comuni coinvolti il progetto nazionale Nati Per Leggere che, attraverso molteplici iniziative, promuove la diffusione della lettura in famiglia nella fascia di età 0-6 anni.

A supporto del progetto, a partire da lunedì 10 marzo il Coordinamento Nati Per Leggere Ovest Ticino, di cui la Biblioteca di Arona è capofila, avvierà una campagna di comunicazione sui suoi canali social: Facebook, Instagram e TikTok (account @bibliobant).

La prima fase di votazioni sarà aperta sulla piattaforma ArtBonus dalle ore 12 di lunedì 10 marzo e verrà chiusa alle ore 12 di lunedì 14 aprile 2025. Per sostenere il progetto Nati Per Leggere Ovest Ticino, visitare il sito https://artbonus.gov.it e seguire le istruzioni per esprimere la propria preferenza.