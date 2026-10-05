Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento; candidature entro il 20 ottobre

Lo storico premio “Aronese dell’Anno” cambia nome e diventa “San Carlino d’Oro”. Il riconoscimento dedicato alle persone e alle realtà che si sono distinte per il loro impegno a favore della comunità aronese prosegue così nel segno di San Carlo Borromeo, nato ad Arona nel 1538.

Aronese dell’Anno, il premio cambia nome: nasce il “San Carlino d’Oro”

Il nuovo regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale riunitosi lunedì 28 settembre 2026 nella sede della Concessionaria Astra di Arona. Il premio raccoglie l’eredità dello storico “Aronese dell’Anno”, dando al riconoscimento una nuova identità legata alla storia della città.

San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e protagonista della riforma della Chiesa dopo il Concilio di Trento, è infatti una delle figure più note legate ad Arona. In città si trova anche la sua colossale statua, il Sancarlone, che ha rappresentato un modello per la realizzazione della Statua della Libertà.

Come in passato, il premio potrà essere assegnato a cittadini, volontari, associazioni, imprenditori, insegnanti, educatori e giovani che, attraverso il proprio impegno, abbiano dato lustro ad Arona e contribuito a rafforzarne il tessuto sociale.

«Con il San Carlino d’Oro vogliamo dare ancora più forza e identità a un riconoscimento che appartiene alla nostra città e alla sua storia – dichiara il sindaco, onorevole Alberto Gusmeroli –. Legarlo alla figura di San Carlo Borromeo significa richiamare le nostre radici e, allo stesso tempo, guardare al futuro».

«Questo premio rappresenta un modo concreto per custodire e valorizzare la memoria civica della nostra città», sottolinea l’assessore alla Cultura Alessandra Marchesi.

Ai premiati saranno assegnati una spilla con l’effigie di San Carlo e un attestato ufficiale. I loro nomi saranno inoltre iscritti nel Libro d’Onore della Città di Arona.

A individuare i destinatari del riconoscimento sarà una Commissione composta da dieci membri, rappresentativa delle diverse componenti della comunità aronese. A regime, la cerimonia di consegna si svolgerà in concomitanza con la festività di San Carlo.

La prima edizione del “San Carlino d’Oro” si terrà già nel 2026. Per quest’anno le candidature dovranno essere presentate entro il 20 ottobre. A partire dagli anni successivi, invece, la scadenza sarà fissata al 30 settembre.