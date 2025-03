Arona: via Matteotti e via Montegrappa chiuse la domenica pomeriggio

Dopo il weekend di qualche settimana fa che, complice le giornate di sole, aveva visto il centro di Arona paralizzato dalle auto, il sindaco Alberto Gusmeroli, come preannunciato, corre ai ripari in vista della primavera.

Il provvedimento

Tre saranno gli interventi sul traffico cittadino previsti nel solo pomeriggio di domenica.

“In occasione della festa del Tredicino avvieremo tre interventi sulla viabilità per ridurre il traffico e le code: Via Monte grappa e Via Matteotti saranno chiuse dalle 14.30 alle 19 della Domenica, con accesso solo per i residenti e chi va alla stazione.

Viale Baracca verrà chiusa invece alla saturazione dei parcheggi di tutta la zona del riviera.

A questi provvedimenti si aggiunge l’attivazione anticipata della Ztl da via Poli. In questo modo le aree centrali saranno quindi liberate dal traffico.

Dal giorno 3 marzo sono inoltre resi gratuiti dal lunedi al venerdi i parcheggi di via Monte Grappa, corso Repubblica sino alla rotonda e quelli di largo a Vidale.

In settimana metteremo le segnalazioni ai parcheggi meno conosciuti che spesso restano vuoti.

Una volta finita la sperimentazione “manuale”, in caso di esito positivo, utilizzando le tecnologie appronteremo sistemi di apertura e chiusura automatici/digitali.

Arona una città che cresce e cambia con la crescita della città”.