Arona, via libera al post scuola per le medie: approvazione unanime in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Arona ha approvato all’unanimità il nuovo servizio di post scuola dedicato agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Papa Giovanni XXIII”.

Arona, via libera al post scuola per le medie

Il servizio entrerà in funzione con l’anno scolastico 2026/2027 e rappresenta uno degli impegni contenuti nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione comunale.

L’iniziativa è nata da un percorso condiviso con l’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”, attraverso il confronto con le famiglie e la raccolta delle preadesioni, dalle quali è emersa la necessità di ampliare l’offerta educativa nelle ore pomeridiane.

Il post scuola sarà attivo dal lunedì al venerdì, dal termine delle lezioni fino alle 18. Il servizio offrirà assistenza qualificata, supporto nello svolgimento dei compiti, attività educative e ricreative, oltre all’assistenza durante la pausa pranzo, con l’obiettivo di agevolare la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la vita familiare.

«L’approvazione all’unanimità del nuovo servizio di post scuola rappresenta un momento importante per la nostra città – dichiara il sindaco Alberto Gusmeroli –. Siamo particolarmente soddisfatti perché oggi realizziamo uno degli impegni che avevamo assunto con i cittadini nel nostro programma elettorale. Mantenere la parola data significa trasformare gli impegni in servizi concreti. Siamo inoltre soddisfatti per aver trovato le risorse che hanno permesso l’attivazione del servizio».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore all’Educazione e alla Conoscenza Monica D’Alessandro, che sottolinea come il nuovo servizio offrirà ai ragazzi «un ambiente educativo qualificato anche nelle ore successive alle lezioni, sostenendo concretamente le famiglie». L’assessore evidenzia inoltre che il progetto è il risultato della collaborazione tra Comune, scuola e territorio, ringraziando il dirigente scolastico Igino Iuliano per il supporto fornito fin dall’avvio dell’iniziativa e l’Associazione dei Genitori Generazioni Arona, il cui contributo e il confronto costante sono stati determinanti per costruire un servizio rispondente alle esigenze delle famiglie.

Con questa approvazione, il Comune amplia la rete dei servizi educativi rivolti ai giovani e alle famiglie, rafforzando l’offerta scolastica e dando attuazione a uno degli obiettivi fissati dall’Amministrazione per il mandato in corso.