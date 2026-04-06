Arona, vertice sui disservizi ferroviari: convocata riunione operativa il 10 aprile

Si terrà il prossimo 10 aprile alle ore 11, nell’Aula Magna del Comune di Arona, una riunione operativa dedicata alle principali criticità del servizio ferroviario del territorio. A comunicarlo è l’onorevole Alberto Gusmeroli, promotore dell’iniziativa (nella foto).

Arona, vertice sui disservizi ferroviari

L’incontro si svolgerà in modalità mista, sia in presenza sia da remoto, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. Tra questi, gli assessori ai Trasporti di Regione Piemonte e Regione Lombardia, rispettivamente Marco Gabusi e Franco Lucente, insieme ai referenti dell’Agenzia per la Mobilità e delle principali società ferroviarie: RFI, Trenord e Trenitalia. Invitati anche tutti i sindaci delle tratte interessate.

Gusmeroli precisa che l’obiettivo è affrontare in modo concreto e coordinato le problematiche che da tempo interessano le linee ferroviarie locali: ritardi e soppressioni dei treni, disservizi per pendolari e studenti, necessità di migliorare infrastrutture e gestione operativa, oltre al coordinamento tra i diversi gestori e alla comunicazione verso gli utenti, in particolare in caso di attivazione di servizi sostitutivi.

La riunione avrà un taglio operativo e punta a individuare con precisione le criticità, condividere dati e responsabilità tra i soggetti coinvolti e definire azioni concrete con tempistiche chiare. Un passaggio ritenuto fondamentale per rafforzare il coordinamento tra Comuni, Regioni e operatori e per garantire ai cittadini un servizio ferroviario più efficiente e affidabile su un asse strategico per la mobilità interregionale.