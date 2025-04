Arona si trasferisce l'Ufficio Protocollo

Dal 22 aprile trasferimento temporaneo dell'Ufficio Protocollo presso i locali dello sportello ex Equitalia.

Il trasferimento

A partire dal 22 aprile, l’Ufficio Protocollo sarà interessato da importanti lavori di risistemazione.

L’intervento sarà un’occasione importante per riprogettare gli accessi agli utenti, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità.

Per tutta la durata dei lavori, stimata in circa due settimane, lo Sportello Protocollo sarà temporaneamente trasferito presso i locali dello sportello ex Equitalia, con accesso dal portone di Via San Carlo n. 2 (vecchio ingresso, piano terra).

Il ritiro degli atti in deposito presso la casa comunale sarà invece possibile presso gli uffici del Comando di Polizia Locale.

La scelta del periodo di avvio dei lavori è stata fatta al fine di limitare al massimo i disagi per la cittadinanza.

Si informa, inoltre, che durante l’estate anche l’Ufficio Anagrafe sarà oggetto di un analogo intervento di riqualificazione.