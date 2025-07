Arona si sveglia in bici: 900 ciclisti in viaggio da Milano di notte con Bike Night

Evento

Ciclisti di tutte le età e provenienti da tutta Italia

La passione per la bici è rimasta sveglia tutta la notte: entusiasta, colorata, luminosa. È stata una festa della bici la Bike Night Milano-Lago 2025, che ha illuminato il centro di Milano fino ad Arona sul Lago Maggiore con 900 cicliste e ciclisti di tutte le età provenienti da ogni parte d’Italia.

Il percorso

Giunta alla nona edizione, la Bike Night era la seconda tappa del tour delle pedalate notturne di 100 km organizzate da Witoor. C’erano davvero tutti per la notte in bici più lunga dell’anno: la partecipazione di tante cicliste (22% del totale), di giovani e meno giovani, di gruppi di amici, famiglie con bambini al seguito, per un corteo di luci ed entusiasmo trasversale e colorato.

Un’energia che ha iniziato a riempire i giardini Indro Montanelli dalle ore 21, e cresciuta ora dopo ora, quando sono arrivati nel cuore di Milano iscritti di ogni tipo: super allenati, alla prima esperienza in un viaggio in bici, italiani e stranieri. Musica e atmosfera elettrizzante per l’evento che anche quest’anno ha confermato numeri e gradimento altissimi: quasi 900 presenze, con il 65% proveniente da fuori provincia.