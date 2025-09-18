Arona si prepara ad accendere i riflettori su “AronaInsiemeOnStage 2025”

L’appuntamento è per oggi, giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 settembre in Piazzale Aldo Moro

Musica, sport, street food e tanta energia: Arona è pronta ad accogliere la seconda edizione di AronaInsiemeOnStage, il festival pensato dai giovani, con i giovani e per i giovani. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento torna in una veste ancora più ricca, inclusiva e coinvolgente.

L’evento

L’appuntamento è per giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 settembre in Piazzale Aldo Moro, con tre giorni (non più due!) di spettacoli, musica live, danza, sport e intrattenimento. Le attività inizieranno ogni giorno dalle 18.00, mentre sabato la giornata partirà già dalle 10.00 con la tradizionale Festa dello Sport che proseguirà fino alle 18.

Novità 2025: il Village Street Food

Tra le principali novità di quest’anno, l’arrivo del Village Street Food, che trasformerà il piazzale in un vero e proprio villaggio del gusto con food truck e alcune attività commerciali aronesi che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa: sapori autentici, atmosfere conviviali e il perfetto connubio tra buon cibo e musica dal vivo, dall’aperitivo fino a tarda sera. Giovedì dalle 18 a mezzanotte, venerdì dalle 18 all’una di notte e sabato dalle 10 del mattino fino all’una.

Queste le principali pietanze che potrete trovare:

Carne & Panini: Hamburger di Maremma, Pulled Pork, Pulled Beef, Pastrami, Hot Dog, Panino con Porchetta, Panino con Salamella

Cucina Tex-Mex & Americana: Burrito, Tacos, Nachos, Quesadilla, Patatine Fritte

Specialità Italiane: Focacce liguri, Pizze liguri, Panini farciti, Arancini di riso

Fritture: Fritto misto di lago e di mare

Bevande: Spritz, Campari Spritz, Sangria, Cocktail vari, Birra alla spina, Vini, Acqua e bibite

Dolci & Sfizi: Macedonia di frutta fresca, Zucchero filato, Crêpes alla Nutella, Frittelle calde, prodotti a base di zucca, Gelato alla zucca.

Il Programma Giorno per Giorno

Durante il programma dei tre giorni saranno allestiti diversi spazi dedicati allo sport, accessibili a tutti per provare, assistere o partecipare ad attività e tornei:

BASKET 3vs3

A cura di Arona Basket: un campo dedicato al basket 3 contro 3, aperto a sfide amichevoli e mini-tornei durante l’intero evento.

CAMPO POLIVALENTE – CALCIO E PALLAVOLO

In collaborazione con Arona Calcio e Pallavolo Arona: uno spazio attrezzato per attività sportive miste di calcio e pallavolo, con appuntamenti specifici:

🧗 PARETE D’ARRAMPICATA

Presidio a cura del CAI Arona: parete attrezzata per provare l’arrampicata in sicurezza, con l’assistenza degli istruttori del Club Alpino Italiano – sezione di Arona.

E ancora

Giovedì 18 settembre – “Opening Live”

Dalle 18:00 alle 00:00

Serata dedicata ai talenti musicali locali: sul palco si alterneranno giovani band e artisti

emergenti, accompagnati dalle esibizioni delle associazioni sportive del territorio –

calcio, pallavolo e basket – che si presenteranno alla città in vista della nuova stagione.

Venerdì 19 settembre – “Urban Night”

Dalle 18:00 all’01:00

Una serata all’insegna della danza, del ritmo e della contaminazione musicale.

Si esibiranno le scuole di ballo della zona, insieme a solisti e duetti emergenti con performance tra pop, urban, rap e inediti.

Chiusura spettacolare con il DJ Set firmato Atom con DJ Perif, tra luci e beat.

Sabato 20 settembre – “Festival Day”

Dalle 10:00 alle 18:00

Spazio alla 15ª Festa dello Sport: una giornata interamente dedicata alla scoperta e alla prova di decine di discipline, tra sport classici e proposte innovative.

Questo l’elenco delle Associazioni aronesi che prenderanno parte alla Festa dello Sport:

• Artistica Aronese Academy ASD (ginnastica artistica)

• Quick & Slow Dance (Zumba e ballo liscio)

• ASD Circo Clap (laboratorio di circo, giocolerai ed equilibrismo)

• ASD Accademia Arona (Judo e yoga)

• ASD PARKOUVERWAVE (Parkour, art du placement e pratica di movimento)

• ASD ACTION TENNIS ARONA (promozione del gioco del tennis)

• ASD YACHT CLUB ARONA (raduno velico con la seconda veleggiata del basso Verbano)

• Ass. Area 51 (dimostrazione cinofila sportiva)

• ASD ARONA CALCIO (promozione del gioco del calcio)

• ASD PODISTICA ARONA (promozione attività giovanile di atletica leggera e manifestazione organizzate sul territorio)

• ASD Scacchistica Novarese (partite di scacchi)

• Ass. Sport. ARONA BASKET (presentazione e dimostrazione mini-basket e basket con possibilità di effettuare prove e tiri canestro)

• ASD NEW ATHLON GYMNASTICS (ginnastica artistica)

• CAI – SEZ. ARONA (arrampicata)

• LET’S SKATE ASD (dimostrazione pattini a rotelle)

• LEGA NAVALE ITALIANA sez. Arona (presente con l’imbarcazione hANSA 300).

• ARONA ACTIVE (attività in loco)

• ASD PALLAVOLO ARONA (presentazione del gioco della pallavolo).

A seguire, dalle 18:00 all’una di notte:

La serata prende vita con DJ set, live musicali e due ospiti d’eccezione:

Crytical – Rapper e cantautore, protagonista ad Amici 2022, autore per nomi importanti della scena urban italiana.

Leo Gassmann – Cantautore romano, vincitore di Sanremo Giovani 2020, finalista a X Factor e in gara a Sanremo 2023.

Prima dei due grandi big tonerà sul palco DJ Perif by ATOM.

Croce Rossa Italiana Comitato Arona – Lesa, Avis e La Cooperativa La Fabbrichetta saranno presenti per tutti e tre i giorni con un’ampia attività informativa dedicata alle loro attività. Nello specifico Croce Rossa Comitato Arona – Lesa:

• Venerdì 19 dalle ore 18 a mezzanotte: attività giovani Love Red;

• Sabato 20 dalle ore 10 alle 18: attività Croce Rossa + face painting;

• Sabato 20 dalle ore 18 a mezzanotte: attività giovani Sicurezza On The Road.

“Un festival che parla la lingua dei giovani”

Per tutta la durata dell’evento, il Piazzale Aldo Moro sarà animato da aree sportive, punti ristoro e spazi d’incontro, per vivere Arona in modo diverso: giovane, dinamico, partecipato.

On. Alberto Gusmeroli, Sindaco di Arona spiega: «Un ringraziamento sentito a tutti i partner e le realtà del territorio che hanno reso possibile questa seconda edizione: dalla Pro Loco al Distretto dei Laghi, dalla Croce Rossa ad ASCOM e agli sponsor. AronaInsiemeOnStage cresce grazie al lavoro corale di una comunità che crede nei giovani”