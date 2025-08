Iniziativa

Sarà possibile acquistare una delle 100 mini sculture in edizione limitata a sostegno dell’associazione Donne in Arte attiva sul territorio aronese

L’Amministrazione di Arona conferma il proprio impegno a difesa del patrimonio artistico e culturale sostenendo il progetto “Donne in Arte”, in collaborazione con il movimento internazionale Cracking Art.

Arona sceglie la cracking art per valorizzare l'arte e la solidarietà

Alla luce del grande successo dell’installazione urbana inaugurata a maggio, con decine di coloratissime sculture animali in plastica rigenerata, il Comune accoglie una nuova iniziativa ad alto valore culturale e sociale.

All’Ufficio Turistico di Arona sarà possibile acquistare, al prezzo simbolico di 30 euro, una delle 100 mini sculture in edizione limitata – rondini e rane – realizzate dagli artisti di Cracking Art. Il guadagno, al netto delle spese, sarà interamente devoluto all’associazione culturale Donne in Arte, attiva sul territorio aronese e fondata da mosaiciste provenienti da diverse parti del mondo.

L’iniziativa nasce proprio dall’adesione convinta dell’Amministrazione all’approccio partecipativo e sostenibile della Cracking Art, e dalla volontà di sostenere concretamente le realtà artistiche locali, in particolare quelle che promuovono il talento femminile e il dialogo interculturale.

L’associazione “Donne in Arte”, con sede in via Novara, si distingue infatti per la pratica della creazione condivisa, attraverso l’antica arte del mosaico riletta in chiave contemporanea. Le artiste intrecciano tecniche, visioni e sensibilità diverse in un continuo scambio tra tradizione e innovazione.

«Questa iniziativa rappresenta un bellissimo esempio di come l’arte contemporanea possa dialogare con la comunità e diventare strumento di sostegno concreto alla cultura locale – dichiara l’Assessore alla Cultura Alessandra Marchesi – Cracking Art porta colore, riflessione e partecipazione, e siamo orgogliosi che questa energia possa contribuire alla crescita di una realtà come Donne in Arte, che dà voce a una pluralità di esperienze artistiche femminili. È un progetto che unisce bellezza, solidarietà e visione».

Con questa iniziativa, Arona non si limiterà a ospitare l’arte, ma la farà propria, rispondendo con entusiasmo all’appello di un movimento che ha saputo trasformare la plastica rigenerata in un linguaggio universale di speranza, attenzione e rinascita.