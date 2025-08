Arona ripudia la guerra ma non espone lo striscione di Emergency: polemica con Impronta Civica

Consiglio comunale

Due le mozioni per la pace votate

La querelle sulle due diverse mozioni per la pace votate in Consiglio comune è proseguita anche nel corso dell’ultima seduta.

Questione striscione

Ormai circa due mesi fa in aula erano state portate due distinte mozioni sul tema. La prima, presentata dalla maggioranza e fortemente in contrasto rispetto al piano di riarmo europeo. La seconda, presentata dalla lista di opposizione Impronta Civica, che invece chiedeva l’adesione alla campagna “R1pud1a la guerra” promossa da Emergency. Entrambe erano state approvate, ma nonostante fosse stato donato al Comune proprio dall’opposizione, lo striscione della campagna di Emergency non è mai stato esposto sulla facciata del municipio, come previsto per i Comuni che aderiscono alla campagna.

Da questa settimana invece, sul balcone dell’edificio è apparso uno striscione “personalizzato” dal Comune, che come ha specificato il sindaco, richiama al contenuto della mozione della maggioranza e riporta la scritta “Arona ripudia la guerra” e un richiamo all’articolo 11 della Costituzione. «C’è forse una pregiudiziale contrarietà a Emergency? - ha chiesto Ubertini in aula - se non lo esporrete, almeno restituiteci lo striscione». «Sul ripudio alla guerra - ha risposto il sindaco - non ci devono essere distinzioni».