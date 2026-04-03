Arona punta sulle energie rinnovabili: nasce lo sportello per la Comunità energetica

Dal 9 aprile un punto informativo in Comune per accompagnare cittadini e imprese nella CER Roero, tra risparmio e sostenibilità

CER Roero: Arona pensa in grande e apre uno sportello informativo dedicato ai cittadini.

Arona: nasce lo sportello per la Comunità energetica

Il Comune di Arona conferma il proprio impegno verso la sostenibilità e il risparmio energetico avviando e promuovendo sul territorio la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Roero, un progetto che consente a cittadini, imprese, enti e associazioni di produrre, condividere e consumare energia rinnovabile, generando benefici ambientali, economici e sociali.

Per accompagnare concretamente la cittadinanza in questo percorso, da giovedì 9 aprile apre ad Arona uno sportello informativo dedicato, attivo ogni giovedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso Palazzo Comunale – Sala Pagliano (all’interno del cortile di via San Carlo).

Lo sportello rappresenta un punto di riferimento diretto dove ricevere informazioni chiare, supporto personalizzato e assistenza all’adesione, facilitando l’ingresso nella Comunità Energetica.

«L’apertura di questo sportello rappresenta un passo fondamentale per avvicinare concretamente i cittadini alla Comunità Energetica» – dichiara il sindaco Alberto Gusmeroli – «Vogliamo rendere semplice e accessibile a tutti un’opportunità importante, offrendo un luogo fisico dove informarsi, chiarire ogni dubbio e essere accompagnati passo dopo passo. È un servizio concreto che dimostra la volontà dell’Amministrazione di essere vicina alle persone e di sostenere famiglie e imprese nel percorso verso il risparmio energetico e la sostenibilità».

Dopo un’attenta analisi delle esperienze già attive tra Piemonte e Lombardia, il Comune di Arona ha scelto di aderire alla CER Roero, progetto sostenuto dalla Fondazione CRC e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, nato il 13 maggio 2024 su iniziativa di venti Amministrazioni Comunali della provincia di Cuneo.

In pochi mesi la CER Roero ha già attivato la prima configurazione approvata dal GSE, coinvolgendo oltre 300 soci e sviluppando una potenzialità di impianti da fonti rinnovabili superiore a 3 MW, a garanzia della sostenibilità dell’iniziativa nel tempo.

Aderire a una comunità già operativa consente al territorio aronese di cogliere immediatamente i benefici degli incentivi previsti, riducendo i costi di gestione e massimizzando le ricadute economiche locali.

La natura pubblica della CER Roero garantisce inoltre trasparenza, equità e attenzione all’interesse collettivo. Dal Comune si sottolinea che l’adesione è semplice e senza costi:

• non è richiesto il cambio di fornitore di energia;

• non sono previsti vincoli contrattuali;

• possono partecipare sia coloro che hanno un impianto fotovoltaico, ma anche chi non ne possiede uno.

Gli incentivi generati dall’energia rinnovabile condivisa (circa 0,14 €/kWh) resteranno per il 90% sul territorio comunale, secondo un modello virtuoso:

• 40% ai produttori;

• 40% ai consumatori;

• 10% destinato a progetti con finalità sociali.

Per ricevere informazioni dettagliate e una valutazione personalizzata, è consigliato presentarsi allo sportello muniti di una bolletta energetica.