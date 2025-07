Arona, prende forma il Museo all’Ex Macello: luogo di cultura e di inclusione

Riqualificazione

Oltre due milioni di euro di investimento per uno spazio aperto alla città e dedicato all’arte, al sociale e alla comunità

Sarà inaugurato a marzo 2026 il nuovo Museo all’Ex Macello di Arona, uno spazio di circa 600 metri quadri completamente riqualificato, che ospiterà mostre d’arte moderna e contemporanea, ma anche attività sociali e inclusive rivolte alla cittadinanza e alle persone con disabilità.

Arona, al via il Museo all’Ex Macello

Il progetto è promosso dal Comune di Arona e nasce grazie alla donazione di circa 550 opere da parte dello storico e critico d’arte Luigi Sansone, che ne sarà anche curatore artistico per i prossimi dieci anni a titolo gratuito. Tra le opere, anche quelle del pittore Gianfilippo Usellini, scomparso ad Arona nel 1971.

«Oggi vogliamo fare un passo in più – ha dichiarato il sindaco Alberto Gusmeroli –: dare vita a un progetto che generi sviluppo culturale e inclusione sociale, coinvolgendo realtà come il Centro Brum e il CAD. Il Museo all’Ex Macello rappresenta la nostra visione di un’Arona che cresce, evolve e non lascia indietro nessuno».

Anche luogo di inclusione

Accanto all’area espositiva, il museo prevede spazi all’aperto per eventi culturali e associativi, una zona ristoro affidata a realtà del territorio e attività specificamente pensate per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

Il progetto coinvolge CAD e Centro Diurno Brum, già attivi sul fronte del supporto alla fragilità, e si inserisce nel percorso avviato con la Casa del Cuore per il “Durante Noi e Dopo di Noi”.

«Abbiamo fortemente voluto che questo spazio fosse anche un luogo di inclusione» – ha spiegato Marina Grassani, assessore al Welfare – «in cui le persone con disabilità possano sentirsi accolte, valorizzate e protagoniste».

«Il Museo sarà non solo un luogo da visitare, ma un punto d’incontro, dove costruire legami e restituire dignità attraverso il lavoro», ha aggiunto Andrea Arrigoni, consigliere delegato all’inclusione.

Il piano economico

L’investimento complessivo per la realizzazione del Museo è di 2.191.000 euro, così suddiviso:

900.000 euro da Fondazione Cariplo

560.000 euro dalla Regione Piemonte

731.000 euro a carico del Comune di Arona (in attesa del ribasso gara)

110.000 euro dedicati all’arredamento interno

Il museo sarà gestito in collaborazione con enti e associazioni locali, secondo un regolamento specifico e con il supporto di un comitato scientifico.