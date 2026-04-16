Arona, marcia per la pace lungo le vie della città: appuntamento sabato 18 aprile

Una marcia per la pace aperta a tutti, per ribadire l’impegno della società civile in un momento internazionale segnato da conflitti e tensioni.

Arona, marcia per la pace

L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026 ad Arona. Il ritrovo è previsto alle 16.15 alla Statua del Barcaiolo, con partenza alle 16.30 per un percorso lungo le vie cittadine. L’iniziativa si concluderà alle 18 con la Santa Messa in Collegiata.

La marcia nasce sull’onda dell’invito lanciato da Papa Leone XIV a costruire «una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante», rivolto a credenti e non credenti.

Nel messaggio che accompagna l’iniziativa si richiama l’attenzione sui numerosi scenari di crisi nel mondo, da Gaza all’Ucraina, dal Medio Oriente ad altre aree spesso dimenticate, sottolineando come «il mondo brucia e le persone soffrono».

Da qui l’appello rivolto a tutta la comunità: associazioni, cittadini e realtà del territorio sono invitati a partecipare per chiedere con forza ai governi un impegno concreto per la pace.

«Marciamo insieme. Perché la pace non è un’idea. È una scelta», è il messaggio che accompagna l’iniziativa.