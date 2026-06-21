Arona: la San Giorgio Music Band ha una nuova sede

Inaugurata nei giorni scorsi ad Arona la nuova sede della San Giorgio Music Band.

Una nuova casa per i musicisti

Otto anni di attività, tantissimi concerti e il raggiungimento di un importante traguardo. Per la San Giorgio Music Band, il 14 giugno è stata una giornata destinata a rimanere nella memoria dell’associazione: l’inaugurazione della nuova sede per guardare al futuro, senza dimenticare le proprie radici, frutto di un progetto condiviso tra volontari, parrocchia e amministrazione comunale vivendo uno dei momenti più intensi e carichi di significato della propria storia associativa.

Sono stati inaugurati la scorsa domenica i locali di via Papa Giovanni XXIII, presso la struttura parrocchiale dei Tre Ponti, davanti a musicisti, volontari e sostenitori. Non è stato soltanto un taglio del nastro, ma il coronamento di un percorso iniziato nel 2018. La musica ha accompagnato l’inizio di questo nuovo capitolo per la San Giorgio Music Band con il concerto “La musica è donna”, inserito nel festival musicale “W la Banda!”, durante il quale i musicisti ad intervalli di parole hanno ripercorso le tappe della loro storia, raccontando il percorso che ha portato all’individuazione e al recupero dei nuovi locali.

Un traguardo raggiunto dopo anni senza una sede fissa

In questi anni la banda ha infatti svolto la propria attività senza una sede fissa, trovando ospitalità in diversi spazi temporanei. Ora può contare su una casa stabile, un luogo destinato alle prove, agli incontri e alla vita associativa. “In questi anni siamo stati girovaghi tra diverse stanze e il teatro dell’oratorio di Mercurago, primo fra tutti. Per noi è un momento importante e fondamentale. È da qualche anno che chiedevamo all’Amministrazione una nostra sede, un luogo dove avere la possibilità di lasciare l’attrezzatura, poter svolgere la nostra attività e poter fare i nostri progetti a lungo termine, pensiamo ad esempio al progetto musicale con le scuole da avviare con le elementari perché crediamo molto nell’investire sui ragazzi. La musica è uno strumento che unisce le persone e crea una comunità”, ha spiegato la presidente Elisa Iellamo.

Un lavoro corale per arrivare all’obiettivo

Dopo qualche anno si è aperta la possibilità di utilizzare la vecchia palestra dell’asilo Tre Ponti ormai in disuso: l’amministrazione ha donato il suo contributo economico per la ristrutturazione, la parrocchia ha concesso la possibilità di utilizzare quegli spazi e una decina di volontari dell’associazione si sono rimboccati le maniche e ogni sabato mattina per tre mesi si sono adoperati per la riqualificazione degli ambienti come ben raccontava il video trasmesso all’interno della struttura con i momenti più salienti dei lavori di ristrutturazione. Alle pareti invece con locandine ed immagini la storia della San Giorgio Music Band attraverso una mostra fotografica realizzata con gli scatti di Emanuele Sandon, che ripercorrevano gli otto anni di attività del gruppo, dai primi concerti fino alle più recenti iniziative.

Durante la cerimonia un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Parrocchia e al parroco don Maurizio Medina per aver messo a disposizione gli spazi e al Comune di Arona che ha contribuito agli interventi di ristrutturazione. Un pensiero è stato dedicato anche a don Paolo Belussi, già parroco di Mercurago, che anni fa aveva individuato questi locali come possibile futura sede della banda. Alla cerimonia ha preso parte anche il maestro Giuseppe Agostini, che ha voluto omaggiare la San Giorgio Music Band con una trascrizione per banda di “Musica per il giorno di Santa Cecilia” di Georg Friedrich Haendel e con un’antica tavola sinottica degli strumenti musicali bandistici.

(Foto di Emanuele Sandon)