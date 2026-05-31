Arona, inaugurato il nuovo Lido: ingresso libero, nuovi servizi e spazi rinnovati

Il nuovo Lido di Arona è ufficialmente realtà. Nella giornata di sabato 30 maggio 2026 è stato inaugurato lo spazio completamente rinnovato che si presenta con una veste più moderna e funzionale, pensata sia per gli aronesi sia per i numerosi turisti che scelgono la città del Lago Maggiore per il loro tempo libero.

Arona, inaugurato il nuovo Lido

A fare gli onori di casa il sindaco Alberto Gusmeroli, che ha sottolineato come uno degli aspetti più importanti del progetto sia rappresentato dalla nuova gestione della durata di nove anni. Una prospettiva che ha consentito ai gestori di programmare investimenti significativi già per questa stagione e di pianificarne altri ancora più importanti per il prossimo anno.

Tra le novità del nuovo Lido figurano l’ingresso libero, una struttura completamente riqualificata, nuovi servizi e nuovi spazi dedicati ai visitatori, oltre a un’area giochi per i bambini. Entro una decina di giorni sarà inoltre completato il nuovo campo da beach volley.

Non mancheranno neppure le iniziative dedicate all’intrattenimento. Ogni venerdì sera il Lido ospiterà infatti serate di ballo liscio organizzate da due importanti associazioni del territorio, con l’obiettivo di rendere l’area un punto di riferimento non solo per il relax ma anche per la socialità.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento ai nuovi gestori per «l’entusiasmo, la professionalità e la fiducia dimostrata investendo sul futuro del nostro Lido», oltre agli assessori, ai consiglieri comunali e ai dipendenti del Comune che hanno collaborato alla realizzazione dell’intervento.

Un pensiero speciale è stato dedicato anche agli aronesi e ai visitatori. «Gli aronesi sono i primi turisti della loro città», ha ricordato Gusmeroli, ringraziando tutti coloro che scelgono Arona e il Lago Maggiore per trascorrere il proprio tempo libero.

«Il nuovo Lido è una meraviglia – ha concluso il sindaco – e siamo certi che, con gli ulteriori investimenti già programmati, diventerà una meraviglia ancora più grande».