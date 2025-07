"Arona in Rosa": si parte questa sera

Eventi

Sabato ospite Roberto Ferrari

Da oggi, giovedì 17, fino a domenica 20 luglio Arona si tingerà di Rosa con “Arona in Rosa”, musica live & DJ Set dal vivo nei locali del lungolago, luci e arredi in Rosa. Gli eventi si svolgeranno dalle 21.30 in piazza del Popolo e sul lungolago. Il programma prevede questa sera in piazza Half Blood, venerdì sul lungolago il dj Set con Bluradio mentre in piazza del Popolo si terrà il concerto tributo agli 883. Infine sabato 19 in piazza del Popolo, ospite Roberto Ferrari di Radio Deejay.

Programma

17 luglio, Piazza del Popolo – Half Blood

18 luglio, Lungolago Nassiriya – Dj Set BluRadio

18 luglio, Piazza del Popolo – Tributo 883

19 luglio, Piazza del Popolo – Roberto Ferrari da Radio Deejay