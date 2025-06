Arona in prima linea contro l’abbandono dei rifiuti: attivate le fototrappole ambientali

L’Amministrazione Comunale di Arona, con il prezioso supporto della Comandante della Polizia Municipale Floriana Quatraro e dell’intero Corpo di Polizia Locale, nonché con la collaborazione tecnica dell’Ingegnere Graziella Scherini e di Medio Novarese Ambiente S.p.A., ha avviato una nuova strategia per contrastare in maniera decisa l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale.

I dettagli

Arona è tra i primi Comuni del Medio Novarese a dotarsi di un sistema di fototrappole ambientali a noleggio, finalizzate esclusivamente alla rilevazione degli abbandoni di rifiuti. Gli apparati, collocati in punti sensibili della città, rappresentano un efficace deterrente e uno strumento concreto per l’individuazione dei responsabili di comportamenti incivili e lesivi del decoro urbano.

Il sistema delle fototrappole è dotato di un algoritmo per il rilevamento specifico di comportamenti illeciti di abbandono rifiuti, con attivazione selettiva solo in caso di eventi coerenti con tale condotta. Questa caratteristica consente agli uffici preposti di non visionare manualmente lunghe registrazioni, ma permette una navigazione mirata agli eventi d'interesse, riducendo drasticamente i tempi di controllo dei filmati. Il tutto si traduce in un significativo abbattimento dei costi di noleggio, unito a un’elevata qualità del servizio.

«L’obiettivo di questo intervento – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Monica D’Alessandro – è quello di tutelare il nostro patrimonio ambientale, mantenere alto il livello di pulizia e bellezza della città e rafforzare il senso di rispetto verso il bene comune. L’abbandono dei rifiuti non è soltanto una questione estetica, ma costituisce un grave danno ambientale e un onere economico per la collettività. Con queste misure vogliamo lanciare un messaggio chiaro: ad Arona non ci sarà più tolleranza per chi sporca.»

I dati raccolti dalle fototrappole – immagini e video – saranno utilizzati dalla Polizia Municipale per risalire ai trasgressori e applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente. Si ricorda che l’abbandono di rifiuti è punibile con sanzioni amministrative significative e, nei casi più gravi, con denunce penali.

«L’Amministrazione invita tutti i cittadini, così come i visitatori, a contribuire con senso civico al mantenimento della pulizia e del decoro urbano – prosegue D’Alessandro –. Il rispetto delle regole per il corretto conferimento dei rifiuti è un gesto semplice ma fondamentale per garantire una qualità della vita sempre più elevata nella nostra comunità.»

Il Sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, sottolinea: «La tutela dell’ambiente e del decoro urbano è una delle priorità di questa Amministrazione. L’introduzione delle fototrappole rappresenta un passo concreto e tecnologicamente avanzato verso una città più pulita, sicura e rispettosa del bene comune. Il rispetto delle regole è un dovere di tutti, e chi le viola va incontro a conseguenze certe. Il nostro impegno per una città più vivibile continua, con azioni mirate e con la collaborazione indispensabile dei cittadini.»

Immagine di repertorio