Il tricolore ha sventolato sul Lago Maggiore in occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, celebrato quest’anno – per la prima volta – ad Arona.

Un evento solenne che ha visto riunite autorità civili e militari per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa, impegnati ogni giorno a garantire sicurezza e legalità sul territorio.

Durante la cerimonia, uno dei momenti più significativi è stato quello dedicato alla premiazione dei militari che si sono distinti per meriti di servizio, a testimonianza dell’impegno e della dedizione profusi dall’Arma in ogni ambito operativo.

A portare il saluto della città è stato il sindaco Alberto Gusmeroli, che ha accolti i numerosissimi colleghi provenienti dai vari comuni della provincia novarese e che ha commentato così la giornata:

«Arona ha accolto per la prima volta la festa provinciale dell’Arma, un momento solenne per ricordare l’instancabile impegno delle donne e degli uomini in divisa, che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini, presidiano il territorio e difendono i valori della legalità. Un ringraziamento particolare va ai Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Arona, sempre presenti e vicini alla comunità: con competenza, disponibilità e senso del dovere rappresentano un punto di riferimento prezioso per tutti noi. Grazie a tutta l’Arma per essere sempre al fianco della comunità, con professionalità, umanità e dedizione. 211 anni di storia, al servizio del presente e del futuro»