Arona, demolita l’ex concessionaria: via alla riqualificazione per il nuovo parcheggio gratuito

Ha preso il via nella giornata di martedì 7 aprile 2026 ad Arona la demolizione dell’ex concessionaria Renault di via Torino, un intervento atteso da tempo e destinato a cambiare il volto dell’area.

Arona, demolita l’ex concessionaria

Le operazioni di abbattimento, avviate dopo un momento simbolico promosso dall’Amministrazione comunale, segnano l’inizio concreto di un progetto di riqualificazione urbana che punta a restituire alla città uno spazio più decoroso e funzionale.

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Al posto dello stabile sorgerà un parcheggio con 52 posti auto, gratuito e accessibile, pensato per rispondere alle esigenze di residenti e attività commerciali. Il progetto prevede anche pavimentazioni drenanti, corsie di manovra in asfalto e nuove aree verdi, oltre al recupero di elementi storici come un portale ferroviario.

Un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di recupero degli spazi dismessi, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana e sostenere il commercio locale.

Il commento del sindaco

«L’impossibile diventa possibile: oggi non è stato un giorno qualsiasi, ma l’inizio di qualcosa che sembrava irrealizzabile», ha commentato il sindaco Alberto Gusmeroli, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra che ha reso possibile l’avvio del cantiere.

Il primo cittadino ha evidenziato anche il coinvolgimento della comunità e dei commercianti della zona, parlando di un momento «profondamente emozionante» e ringraziando cittadini, amministratori e tecnici che hanno contribuito al progetto.

Le operazioni di demolizione proseguiranno nei prossimi giorni, accompagnate da modifiche temporanee alla viabilità nella zona.