Arona, confronto sul servizio ferroviario: incontro tra istituzioni e operatori

Si è svolto la mattina di venerdì 10 aprile 2026, nell’Aula Magna del Comune di Arona, l’incontro operativo dedicato al miglioramento del servizio ferroviario lungo le linee Milano–Arona–Domodossola, Arona–Novara e Novara–Domodossola, asse strategico per la mobilità interregionale.

Arona, confronto sul servizio ferroviario

Il confronto, tenuto in modalità mista, ha visto la partecipazione di rappresentanti di Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Trenord, oltre a esponenti di Regione Piemonte e Regione Lombardia, tecnici del settore e amministratori locali del territorio.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, che ha sottolineato la necessità di un confronto stabile tra istituzioni e gestori del servizio ferroviario. L’obiettivo, ha spiegato, è monitorare in modo continuo l’andamento del servizio, verificare i miglioramenti e rafforzare soprattutto la comunicazione verso i cittadini, in particolare per quanto riguarda variazioni e criticità della circolazione.

RFI ha illustrato il piano di potenziamento infrastrutturale in corso sulle direttrici interessate, inserito in un programma nazionale di investimenti di ampia portata.

Le opere in programma puntano a rendere la rete più moderna ed efficiente, ma comportano inevitabili disagi legati ai cantieri. Presentato anche il cronoprogramma degli interventi previsti per il 2026, mentre la pianificazione successiva è ancora in fase di definizione.

Secondo quanto riferito da Trenitalia, dopo un avvio d’anno complesso anche a causa di condizioni meteo avverse e lavori sulla rete, tra marzo e aprile si è registrato un miglioramento dei dati di puntualità sulle linee Novara–Arona e Novara–Domodossola.

RFI ha evidenziato che sono già in corso interventi operativi e modifiche alla circolazione per ridurre i disagi, soprattutto in vista delle interruzioni estive sulla linea Milano–Domodossola, che comporteranno l’attivazione di servizi sostitutivi e una comunicazione anticipata ai viaggiatori.

Trenord ha confermato l’impegno a rafforzare la diffusione delle informazioni e a migliorare il coordinamento con gli enti locali, anche attraverso canali diretti con i sindaci.

Le criticità segnalate dai territori

Durante l’incontro non sono mancate le osservazioni da parte degli amministratori locali e degli stakeholder: dalle difficoltà legate ai bus sostitutivi alle ricadute sul comparto turistico, fino alle esigenze degli studenti pendolari e alla necessità di una comunicazione più tempestiva e capillare.

Nuovo incontro tra due o tre mesi

In chiusura è stato condiviso l’impegno a riconvocare un nuovo tavolo operativo entro due o tre mesi, per verificare l’avanzamento dei lavori e l’efficacia delle misure adottate.

L’incontro si è concluso con la volontà comune di rafforzare il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti e migliorare la qualità complessiva del servizio ferroviario lungo una delle principali direttrici del Nord-Ovest.