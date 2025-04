"Arona come Londra": la nuova ruota panoramica in centro fa discutere

<Arona come Londra>. E' lo slogan di lancio, coniato dal sindaco Alberto Gusmeroli , della nuova ruota panoramica collocata ai giardini pubblici e alta ben 32 metri.

La ruota

Un cambio di location per l'imponente struttura che era stata collocata, in passato, in piazzale Aldo Moro: ora direttamente in centro in zona parco giochi. E a proposto di collocazione non tutti si sono trovati d'accordo: il consigliere di minoranza Leon Petrillo ha infatti fatto sapere di aver già richiesto un accesso agli atti <per capire le modalità con cui è stato scelto quel posto, ma parlando con la polizia locale pare abbia ricevuto tutti pareri favorevoli. Chiaro che il prato e l’area circostante si rovineranno>. E, sempre restando sul tema prato, anche Gianluca Ubertini di Impronta Civica ha sottolineato: <Il prato è già stato rovinato. Per sostenere la struttura hanno dovuto realizzare dei plinti in cemento>.

Il primo cittadino risponde così alle puntualizzazioni della minoranza: <Il posizionamento della ruota panoramica ai giardini pubblici è avvenuto a seguito di apposita richiesta e successivo bando, preventivo sondaggio geologico, autorizzazione paesaggistica, progetto di ingegnere e geologo e autorizzazione della Sovrintendenza. Quando verrà rimossa a fine stagione il prato dovrà essere completamente ripristinato a nuovo. La Sovrintendenza applicando un criterio innovativo ha anche imposto la ristrutturazione di un bene culturale afferente alla città di Arona quale forma di compensazione per l’occupazione del suolo pubblico oltre al pagamento della normale tassa>.