Arona, chiusura temporanea dell’acqua potabile: intervento urgente sulla rete

Disagi idrici ad Arona nella giornata odierna di lunedì 29 dicembre 2025 a causa di un intervento di emergenza sulla rete dell’acqua potabile.

Arona, chiusura temporanea dell’acqua potabile

A comunicarlo è stato il sindaco Alberto Gusmeroli, che ha condiviso l’aggiornamento relativo alla rottura della tubazione di mandata dei pozzi situati nel territorio del Comune di Dormelletto, a servizio della città di Arona.

Il guasto riguarda una condotta di diametro 400, localizzata in via Monte Rosa, nei pressi del civico 48, e rende necessario un intervento urgente per il ripristino della funzionalità dell’impianto. Per consentire le operazioni di taglio e riparazione della condotta, sarà indispensabile procedere con la temporanea interruzione dell’erogazione del servizio idrico nel territorio comunale di Arona.

Le zone maggiormente interessate dalla sospensione dell’acqua potabile saranno via Cadorna, piazzale Vittime di Bologna, via Monte Nero e aree limitrofe, via Monte Pasubio, via Monte Rosa e zone adiacenti, oltre a viale Baracca con le relative traverse fino a corso Europa. Nel resto del territorio comunale potranno verificarsi cali di pressione, mentre non risulteranno interessate le frazioni di Dagnente e Montrigiasco.

L’intervento prenderà avvio alle ore 13.30, con sospensione dell’erogazione idrica indicativamente dalle 13.30 alle 18, salvo imprevisti o complicazioni durante le operazioni di ripristino.

Dal Comune fanno sapere di restare a disposizione per eventuali chiarimenti e invitano la cittadinanza a tenersi aggiornata anche attraverso i canali social istituzionali, ringraziando per la collaborazione e la comprensione.