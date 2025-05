Arona Basket: "La tensostruttura risposta concreta e rapida alle esigenze delle associazioni"

La società Arona Basket commenta la nuova tensostruttura voluta dall'amministrazione comunale che sorgerà accanto al palazzetto di piazzale Vittime di Bologna.

L'intervento

"Da alcuni anni Arona Basket evidenzia, con forza, la necessità di realizzare una nuova struttura che possa accogliere e permettere lo svolgimento dell’attività sportiva al crescente numero di giovani atlete e atleti che, scelgono ogni giorno, di fare sport con la nostra Associazione.

Una nuova palestra non soltanto per Arona Basket ma anche per tutte quelle realtà aronesi che condividono con noi il bisogno di ampliare la loro offerta educativa e sportiva, per poter accogliere tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono crescere anche attraverso lo sport.

Per questo motivo, già in fase pre-elettorale, la nostra Associazione ha rivolto questa richiesta a tutti i candidati sindaci. Oggi, grazie al confronto costruttivo con l’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco On. Alberto Gusmeroli e dell’Assessore allo Sport Alessandra Marchesi, è emerso un progetto condiviso che risponde in modo concreto e rapido alle esigenze di Arona Basket e di altre Associazioni.

Il nuovo impianto sarà in grado di garantire un significativo incremento della disponibilità di ore per allenamenti e competizioni e sarà, prima di tutto, un luogo di aggregazione, formazione e inclusione, in cui i giovani possano riconoscere i valori più autentici dello sport: il rispetto, la collaborazione e l’impegno.

Proprio in quest’ottica, verranno tracciate anche le linee del campo per il Baskin, una disciplina sportiva inclusiva che permette la partecipazione attiva di atleti con e senza disabilità e la nostra Associazione ha già intrapreso alcuni contatti per portare questa disciplina ad Arona.

Il Consiglio Direttivo di Arona Basket esprime soddisfazione per il percorso avviato e continuerà a collaborare con l’Amministrazione per fare in modo che questa visione diventi realtà, a beneficio dell’intera comunità".