Arona attivati i servizi scolastici per il nuovo anno

Attualità

Servizi scolastici

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione comunale di Arona conferma il proprio impegno a supporto delle famiglie e degli alunni attraverso l’attivazione dei principali servizi scolastici integrativi.

Servizio di Pre-scuola: il servizio di accoglienza anticipata, pensato per agevolare le famiglie con esigenze lavorative e logistiche, è stato attivato in via ordinaria presso:

• Scuola Primaria "Dante Alighieri"

• Scuola Primaria "Anna Frank”.

Servizio di Post-scuola:

per garantire un supporto anche nel pomeriggio, il servizio di post-scuola è stato attivato:

• In via ordinaria presso la Scuola Primaria "Anna Frank" e la Scuola dell’Infanzia “Cesare Battisti”.

• In deroga al numero minimo di richieste previsto (15) e in via sperimentale, a fronte delle richieste pervenute: Scuola Primaria "Dante Alighieri" (7 richieste) e Scuola Primaria "Nicotera" (7 richieste nei termini + 1 tardiva).

Servizio di Trasporto Scolastico:

il trasporto scolastico sarà regolarmente attivo per gli alunni frequentanti:

• Scuola Primaria "Dante Alighieri"

• Scuola Primaria "Nicotera"

• Scuola dell’Infanzia "Battisti"

• Scuola dell’Infanzia di via Piave.

L’Assessore all’Educazione e Conoscenza, Monica D’Alessandro, dichiara: «Anche quest’anno, nonostante le esigenze differenziate, abbiamo scelto di garantire i servizi scolastici fondamentali per tutte le famiglie. L’attivazione in deroga e in via sperimentale di alcuni servizi, dimostra la volontà dell’Amministrazione di non lasciare indietro nessuno, mantenendo alta l’attenzione verso i più piccoli e chi se ne prende cura ogni giorno. È una scelta di equità e responsabilità che conferma la centralità della scuola nella nostra comunità. Un sentito ringraziamento a tutto il personale scolastico per l’impegno, la dedizione e la disponibilità dimostrati ogni giorno. Un grazie speciale anche ai collaboratori scolastici, che con il loro prezioso contributo rendono la scuola un ambiente accogliente, sicuro e funzionale per tutti».