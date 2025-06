Arona accoglie "Emozioni", evento gratuito stasera con Mogol e Carroccia

Venerdì 20 giugno 2025 alle ore 21 a Punta Vevera un evento unico gratuito con Mogol e Gianmarco Carroccia.

Arona accoglie "Emozioni"

Il Comune di Arona è lieto di annunciare un evento straordinario per l’estate 2025: “EMOZIONI – La mia vita in canzone”, il concerto narrato che omaggia il repertorio intramontabile di Lucio Battisti e Mogol, in programma venerdì 20 giugno 2025 presso Punta Vevera, Arona (NO) alle ore 21.

Protagonisti della serata saranno Mogol, autore di alcuni tra i testi più amati della musica italiana, e il talentuoso interprete Gianmarco Carroccia, accompagnati dagli arrangiamenti musicali del Maestro Marco Cataldi.

Un viaggio emozionante tra parole e musica, pensato per far rivivere al pubblico le melodie che hanno segnato la storia e l’anima di più generazioni.

«Siamo orgogliosi di ospitare ad Arona uno spettacolo di così alto valore artistico e culturale» – dichiara il Sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli. “Emozioni” è molto più di un concerto: è un’esperienza collettiva che celebra la grande musica italiana e coinvolge il nostro territorio in una serata speciale, accessibile e aperta a tutti. Un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor e partner che hanno sostenuto l’iniziativa, rendendo possibile l’arrivo di un evento di questa portata: la loro collaborazione è stata fondamentale per portare sul nostro territorio un momento di cultura, bellezza ed emozione.»

«Portare “Emozioni” ad Arona, con il Maestro Mogol — una vera leggenda vivente della musica italiana — e la straordinaria voce di Gianmarco Carroccia, è un dono prezioso per la nostra città - spiega l'Assessore alla Cultura, Alessandra Marchesi. E poter vivere questo spettacolo gratuitamente, nella cornice incantevole del nostro lungolago, rende l’evento ancora più speciale.

Sarà una serata intensa e coinvolgente, dove le parole di Mogol, che hanno segnato intere generazioni, si intrecciano alla musica per regalare al pubblico un viaggio emotivo senza tempo.

Un’occasione imperdibile per lasciarsi incantare dalla poesia della grande canzone d’autore... con Arona protagonista.»

L’evento, a ingresso libero, è organizzato dal Comune di Arona, in collaborazione con Domino Eventi e rappresenta un’occasione preziosa per vivere una serata di musica e condivisione in uno degli angoli più suggestivi del Lago Maggiore.

La serata prevede alle ore 20.45 podcast condotto da Andrea “Andrew” Arrigoni, giovane consigliere comunale appassionato di musica che per l'occasione intervisterà Gianmaurizio Foderaro, conduttore radio/televisivo e giornalista Rai, amico di Mogol; alle ore 21 è previsto l'inizio del concerto.

Per favorire la partecipazione di tutti, l'evento offrirà inoltre la traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS), posti e parcheggi riservati a persone diversamente abili con accesso da via De Gasperi.

Per l'occasione sarà inoltre disponibile il Trenino Turistico dalle ore 19.30 alle ore 20.30 (tre corse) da via Piave (in prossimità della Chiesa), dalla rotonda di Mercurago (piazza San Rocco) e dalla fermata dei bus di via Monte Nero con destinazione la Stazione Ferroviaria. Lo stesso avverrà per il ritorno con uniche due corse alle ore 23 e alle ore 23.30.