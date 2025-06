Arona accende l'estate: presentato il ricco calendario di eventi

Prende il via la prima edizione di “ArONa - Accendi la tua estate”, la nuova rassegna di eventi gratuiti promossa dal comune di Arona, in collaborazione con Croce Rossa Arona - Lesa, Pro Loco A, Distretto Turistico dei Laghi e Ascom. Il calendario di eventi è stato presentato lunedì 9 giugno nell'aula magna del municipio.

Il calendario

Musica, spettacoli, cinema e divertimento animeranno l’estate aronese fino ad agosto, con un gran finale a settembre.

Tre fuori programma:

- Venerdì 20 giugno emozioni in musica con Mogol in Punta Vevera, uno spettacolo musicale gratuito “Emozioni Mogol&Carroccia”, con il celebre autore protagonista di una serata dedicata ai grandi successi della musica italiana. Un evento unico a partire dalle ore 21.

-Venerdì 4 luglio, dalle 22: "Happy Birthday BluRadio, 50 anni insieme": la celebre emittente radiofonica locale celebrerà mezzo secolo di successi.

-Domenica 3 agosto, dalle 22.30: "Lumina", fuochi piro-musicali sul lungo lago Marconi".

Da segnalare, fra gli eventi, il cinema all'aperto che accompagnerà l’estate aronese con otto serate gratuite tra grandi titoli e pellicole per tutta la famiglia. Le proiezioni si terranno al Lido alle ore 21.30 ogni martedì sera (le pellicole in calendario sono Il grande giorno, il 10 giugno; The Sparrow, il 17 giugno; Apollo 11 il 24 giugno; Corro da te, 1 luglio; Coco, l'8 luglio; La cena perfetta, il 15 luglio; Baby Boss 2 il 22 luglio e Marry Me il 29 luglio).

Ci sarà poi il Ballo liscio di gruppo e caraibico, ogni mercoledì sera al Lido a partire dalle ore 21: "Divertiamoci con NaturalmenteLu" e "Quick & Slow Dance" animeranno il Lido durante le serate estive, più due appuntamenti straordinari nella frazione di Dagnente. In caso di pioggia, gli appuntamenti si terranno al Palagreen.

Musica al lago e in piazza del Popolo, ogni giovedì sera dalle 21; tanta musica dal vivo nel salotto della città, con tribute band, artisti locali e ospiti speciali.

Spettacoli per bambini, ogni giovedì dalle 20.45 al Lido: il programma per i più piccoli propone letture teatrali, laboratori creativi e animazioni: Jurassicart, Arte tonda, Gatti che passione, Attenti al lupo Gatti d'artista, Splash di colori, Sassi che raccontano a colori, La fabbrica delle farfalle.

DJ set, musica e animazione, in collaborazione con BluRadio e Atom: tutti i venerdì dalle 22 sul Lungolago Nassirya, con dj e musica per tutti i gusti.

Ogni venerdì dalle 20.45, prima del DJ set, podcast e interviste inaugurate il 20 giugno con il Mogol: approfondimenti e intrattenimenti con Jakidale, Patrick Panucci, Lorenzo Barone, Luca Ventrella e Roberto Ragazzi e Stefano Corti.

Dal 17 al 20 luglio Arona si tingerà di Rosa con "Arona in Rosa", con eventi per tutta la famiglia, musica, mercatini e attività già dal pomeriggio. Grande ospite il 19 luglio, direttamente da Radio Deejay, Roberto Ferrari.

L’estate di Arona proseguirà con il grande evento “Arona Insieme On Stage”, che si svolgerà a settembre in Piazzale Aldo Moro: una grande festa, giunta quest'anno alla sua seconda edizione, con musica, sport, food, ospiti e intrattenimento per tutte le famiglie .

Le dichiarazioni

Alessandra Marchesi, Assessore alla Cultura spiega: <È con entusiasmo che presentiamo la prima edizione di questa rassegna, una programmazione diffusa e prolungata che supera la stagionalità e abbraccia tutta la città. ‘ArONa - Accendi la tua estate’ è un interruttore simbolico su una città che si accende di eventi e prevede una comunicazione colorata e coinvolgente, affinché ognuno possa trovare il suo momento di divertimento.”

Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona: <Questa iniziativa è un esempio di come Arona sa fare rete. Ringrazio sponsor e partner per il sostegno: vogliamo offrire serate gratuite di qualità e rilanciare la vivibilità e l’attrattività della nostra città, anche oltre l’estate, utilizzando più location straordinarie della città>.

Il presidente del Distretto Turistico dei laghi Francesco Gaiardelli ha chiuso: <Arona è un comune attivissimo ed è sempre un piacere collaborare: la stagione aronese è piena di eventi e di sorprese>.