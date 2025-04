Angera-Arona-Ranco: arrivano i battelli serali

È ufficiale: con la stagione estiva 2025 partiranno le corse serali dei battelli. Navigazione Lago Maggiore ha infatti confermato alle Amministrazioni Comunali di Angera, Arona e Ranco di aver raccolto la proposta lanciata negli scorsi mesi a più riprese dalle Amministrazioni dei tre Comuni.

Il percorso

Il percorso sarà un anello che unirà i Comuni di Arona, Angera e Ranco. Le corse serali partiranno a giugno e continueranno per tutta l’estate sino a settembre e saranno predisposte il venerdì e il sabato sera. Ultimo viaggio alla 01.30, per “garantire che il servizio sia reale e non di facciata” - fanno sapere da Navigazione Lago.

Una notizia che fa esultare le tre Amministrazioni, che in sinergia hanno portato l’istanza nelle sedi opportune e che segna un punto di svolta per il territorio del basso Lago Maggiore, piemontese e lombardo.

Così il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli: "Il servizio servirà a migliorare l’incoming turistico sia di Arona, che di Angera, che di Ranco. Le corse serali permetteranno di arricchire l'offerta turistica e aiutare la crescita economica delle due sponde del Lago Maggiore, unendole non solo simbolicamente, ma anche con servizi utili a cittadini e turisti. Un ringraziamento al Direttore, ai Dirigenti e a tutti i funzionari della Navigazione che danno valore con il loro lavoro alla nostra città, ma a tutto il Lago – specifica Gusmeroli."

La Sindaca angerese Marcella Androni commenta: “Ci eravamo impegnati per questa istanza dei cittadini e abbiamo mantenuto la promessa. Un segnale forte per il rilancio del basso Verbano, per i turisti ma anche e soprattutto per i residenti: il lago non più come una separazione fra le sponde, ma elemento di unione nelle serate estive. Un grazie a Navigazione e soprattutto al nuovo Direttore Claudio Bermano per aver preso in considerazione la nostra proposta.”

Il servizio di trasporto serale consentirà ai viaggiatori di raggiungere le tre località in pochi minuti di viaggio e in piena sicurezza, rinunciando così a lunghe code in auto e alla difficoltà nel trovare parcheggio. Soddisfatto anche l’Assessore al lago e all’ambiente Milo Manica: “Un servizio come quello dei battelli serali non solo va incontro alle esigenze della cittadinanza, ma porterà maggiore sicurezza sulle strade e minor inquinamento. Il prossimo passo sarà la possibilità di ottenere una mobilità interamente elettrica, percorso lungo ma necessario in ottica di sostenibilità ambientale ed energetica.”

Il Sindaco di Ranco, Federico Brovelli conferma: "Siamo felici dell'obiettivo raggiunto con la collaborazione tra i Comuni e la Navigazione Lago Maggiore. Sarà un servizio reso alla cittadinanza e al rilancio del turismo lacuale".