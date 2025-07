Alberto Gusmeroli riceve il premio "Onorevole Consumatore Award 2025"

Riconoscimento

Per aver messo al centro della propria azione politica i diritti dei cittadini-consumatori

Un riconoscimento per l'attività politica a tutela e a favore dei consumatori.

"Onorevole Consumatore Award 2025"

Si è svolta venerdì 11 luglio, nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati, l’edizione 2025 dell’“ONorevole Consumatore Award”, il premio ideato da Luigi Gabriele, promosso da Consumerismo e organizzato in collaborazione con Udicon, per riconoscere pubblicamente l’impegno concreto di quei parlamentari che hanno messo al centro della propria azione politica i diritti dei cittadini-consumatori.

Una giornata all’insegna dell’impegno civico, della responsabilità istituzionale e del confronto costruttivo tra politica, imprese e associazioni, con l’obiettivo di costruire un mercato più giusto, equo e trasparente per tutti.

Premiato il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli

"Ringrazio le Associazioni dei Consumatori: Consumerismo e U.Di.Con e il Presidente Luigi Gabriele per avermi consegnato il Premio “ONorevole Consumatore AWARD 2025" per l’attività politica a tutela e a favore dei consumatori

Un onore e un riconoscimento per me prezioso, che mi richiama a un rinnovato impegno per la difesa di tutti i Consumatori, e per la costruzione di un mercato realmente concorrenziale, competitivo e dunque etico nel settore della luce e gas. In questo ultimo anno e mezzo abbiamo permesso a milioni di persone di risparmiare fino al 50% dei costi in bolletta, informando prima i non vulnerabili di stare o tornare nel mercato tutelato entro il 30 giugno 2024, poi aiutando i vulnerabili a passare dal mercato libero dell'energia elettrica ai più convenienti mercato tutelato e sistema a tutele graduali.

È stato un grande lavoro di squadra, sfociato in un emendamento della Lega a mia prima firma al Decreto Legge Concorrenza che fino al 30 Giugno 2025 ha consentito anche ai vulnerabili (over-75, disabili e fragili economici) la possibilità del passaggio al sistema tutele graduali con risparmi rilevantissimi. Con la buona pratica di Arona che, primo Comune in Italia, ha aperto con fondi del PNRR uno Sportello per aiutare il Cittadino a espletare le pratiche, segnalato dall’ANCI tra le buone pratiche comunali da prendere ad esempio e seguito da tantissimi Comuni in tutta Italia.

La mia attività a favore dei cittadini/consumatori prosegue in molti campi tra cui cercare di far approvare la rateizzazione lunga delle cartelle di chi ha regolarmente dichiarato le imposte e contributi e non è riuscito a pagarle".