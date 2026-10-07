Alberto Gusmeroli nominato responsabile del dipartimento economia della Lega

“Con grande emozione e senso di responsabilità accolgo la nomina a Responsabile Economia della Lega” queste le prime del sindaco di Arona Alberto Gusmeroli.

La nomina

“Grazie a Matteo Salvini per la fiducia accordatami e per la passione e il coraggio con cui guida il nostro movimento, ad Armando Siri, coordinatore federale dei dipartimenti, per la designazione, a Riccardo Molinari presidente dei deputati lega, per la stima ed il sostegno, ai vicesegretari federali e a tutta la giunta del Dipartimento Economia, con cui continuo a condividere questo percorso e il lavoro.

Un ringraziamento particolare al mio predecessore, Alberto Bagnai, per il prezioso lavoro svolto in questi anni, e al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, punto di riferimento per competenza ed equilibrio.

Un grazie di cuore anche ai militanti e ai sostenitori della Lega: il loro impegno quotidiano sul territorio è la forza del nostro movimento.

È un onore che porterò avanti con serietà, ascolto e spirito di servizio, lavorando ogni giorno per dare risposte concrete a famiglie, lavoratori e imprese”.