Al via il progetto "Stazioni di territorio" ad Arona

Lo scorso anno proprio in questo periodo, era stato annunciato che lo stabile della stazione di Arona sarebbe rientrato nel progetto "Stazioni di territorio".

Il progetto

"La stazione di Arona tornerà a vivere e diventerà cuore pulsante della città". Con queste parole il sindaco Alberto Gusmeroli aveva annunciato l'iniziativa che riguarda il recupero degli spazi in disuso all'interno e attorno alla stazione ferroviaria a carico di Rfi.

"Solo nella parte dell'ex dopolavoro ferroviario verranno sistemati ben 600mq di spazi che saranno destinati alle associazioni aronesi. Così come tre appartamenti che si trovano all'interno dell'edificio nei piani alti. La stazione così tornerà a vivere h24 senza la necessità di presidi di polizia in quanto verrà percepita come luogo sicuro e da vivere".

Ma a un anno di distanza, a che punto è il progetto?

"Siamo estremamente felici di annunciare che finalmente parte il progetto delle Ferrovie “STAZIONI DI TERRITORIO” che comprende la riqualificazione appunto della stazione di Arona - spiega il primo cittadino - Lunedì scorso ho fatto un lungo sopralluogo con i dirigenti delle ferrovie e abbiamo visto le aree che potranno essere date al Comune in modo da darle successivamente ad Associazioni di volontariato del territorio. Tra quindici giorni faremo un ulteriore sopralluogo direttamente con alcune Associazioni interessate. I lavori dovrebbero iniziare tra luglio e settembre mentre una parte degli spazi disponibili saranno già prima consegnati al Comune pronti all’uso. E’ un progetto importante perché la Stazione torna ad animarsi e vivere, il miglior modo per toglierla dal degrado".