Al via il progetto per la creazione del "Caffè letterario" ad Arona

L’Amministrazione Comunale di Arona ha approvato lunedì 14 aprile 2025 una direttiva che segna l’avvio di un progetto ambizioso e innovativo, già parte del programma elettorale: la realizzazione di un Caffè Letterario all’interno dei locali della Biblioteca Civica “Carlo Torelli”. Si tratta di un primo passo concreto verso la creazione della “Piazza del Sapere”, un polo culturale moderno e inclusivo, concepito per offrire alla cittadinanza spazi di incontro, riflessione e condivisione.

I dettagli

La direttiva stabilisce le linee guida per l'affidamento in concessione della gestione del Caffè Letterario, che verrà ricavato negli attuali locali dell'emeroteca della biblioteca.

L’operatore economico che si aggiudicherà la concessione dovrà non solo occuparsi della somministrazione di alimenti e bevande, ma soprattutto garantire un’attività in linea con la vocazione culturale dello spazio. Sarà infatti richiesto di collaborare attivamente con l’Amministrazione Comunale e la direzione della biblioteca per l’organizzazione di eventi culturali, presentazioni di libri, incontri con autori, letture pubbliche, laboratori e altre iniziative. Il Caffè Letterario dovrà essere un ambiente accogliente e accessibile, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla qualità dell’offerta, all’inclusività e al rispetto della destinazione pubblica dello spazio.

La concessione avrà durata pluriennale e sarà assegnata tramite procedura ad evidenza pubblica. In merito all’iniziativa, l’Assessore alla Cultura Alessandra Marchesi ha dichiarato: «E' un primo, importante passo verso la definizione più ampia della Piazza del Sapere, un progetto che mira a trasformare Piazza San Graziano in un vero e proprio polo culturale per la cittadinanza. Il Caffè Letterario, che sorgerà all’interno di questo contesto, non sarà solo uno spazio accogliente e conviviale, ma rappresenterà un prezioso completamento dell’offerta culturale della biblioteca. Un luogo dove lettura, dialogo e socialità potranno intrecciarsi in modo naturale, promuovendo nuove forme di partecipazione e aggregazione. È una visione che prende forma, un tassello fondamentale per rendere la cultura ancora più accessibile e viva nella quotidianità della nostra comunità».

Con questo nuovo progetto, Arona si conferma città attenta allo sviluppo culturale e sociale, capace di valorizzare il patrimonio pubblico attraverso idee innovative e partecipate: «Arona merita un luogo dove la passione per la lettura e la cultura possano farsi spazio, un luogo dove la convivialità si unisce al piacere di scoprire nuove storie - spiega il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli -. Il Caffè Letterario, con la sua atmosfera accogliente e stimolante, è esattamente questo. Siamo pronti a sostenerlo, a valorizzarlo come un punto di riferimento per la nostra comunità. Il Caffè Letterario non è semplicemente un bar, ma un'oasi culturale, un luogo di incontro e di scambio dove la passione per la lettura si fonde con la bellezza di un'atmosfera unica. Arona, con la sua storia e la sua vocazione culturale, non può non avere un luogo come questo. Siamo orgogliosi di sostenere il Caffè Letterario, un'iniziativa che arricchisce la nostra città e che

promuove valori importanti come la cultura, la conoscenza e la socializzazione. Per noi, questo non è un semplice investimento, ma un impegno a garantire che Arona sia sempre un luogo vivo, ricco di bellezza e di stimoli culturali»