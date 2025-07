Al via ad Arona il progetto di "trasporto nelle frazioni" per gli Over 70

Attualità

Gusmeroli: "Un piccolo ma importante gesto per essere vicini ai nostri anziani"

L’Amministrazione comunale di Arona, nell’ambito delle politiche sociali e di inclusione previste nel programma elettorale e nel mandato in corso, è lieta di annunciare l’avvio del progetto “Trasporto nelle frazioni”, un servizio gratuito di trasporto settimanale rivolto ai cittadini over 70 residenti nelle frazioni di Dagnente, Montrigiasco e Mercurago.

L'iniziativa

L’iniziativa, in partenza dal 1° agosto 2025, nasce con l’obiettivo di favorire la mobilità degli

anziani, promuovendo un modello di welfare di prossimità e contrastando il rischio di isolamento

sociale, in particolare per chi vive in aree più periferiche della città.

Grazie alla collaborazione con le aziende di trasporto Autoservizi Pirazzi e Comazzi, sarà possibile effettuare una corsa gratuita a settimana (andata e ritorno) da e per Arona, secondo le tratte:

• Dagnente - Arona

• Montrigiasco - Arona

• Mercurago - Arona

COME ACCEDERE AL SERVIZIO:

Per usufruire del beneficio, i cittadini interessati dovranno:

1. Richiedere la tessera BIP: la tessera, necessaria per accedere al servizio, può essere ottenuta

presso gli uffici amministrativi delle ditte Pirazzi o Comazzi, presentandosi con carta d’identità e codice fiscale e versando un contributo di € 5,00. La tessera verrà rilasciata sul momento.

Sedi disponibili:

• Autoservizi Comazzi – Via Simonotti 35, Borgomanero – Tel. 0322/844862

Orari: lun-ven 08.00-12.00 / 14.00-18.00

• Autoservizi Pirazzi – Via Circonvallazione 1, Pisano – Tel. 0322/58003

Orari: lun-ven 08.00-12.00 / 14.00-18.00

(È gradito appuntamento telefonico)

2. Registrarsi presso il Comune di Arona: una volta in possesso della tessera BIP, è necessario recarsi presso l’Ufficio Segreteria - Servizi Sociali (1° piano del Comune), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per formalizzare la richiesta.

Successivamente, il Comune provvederà a trasmettere i nominativi alle ditte di trasporto per l’attivazione del servizio con 20 corse pre-caricate. Al termine delle 20 corse, la tessera verrà ricaricata automaticamente dalla ditta competente.

PUNTI DI RITROVO:

Le fermate di partenza/ritorno nelle frazioni saranno le seguenti:

• Mercurago – Piazza San Rocco 2/4

• Dagnente – Via Verbano 91

• Montrigiasco – Piazza Angelo Gnemmi.

INFORMAZIONI UTILI:

Per gli orari aggiornati delle corse, è possibile consultare i siti ufficiali:

• www.comazzibus.com

• www.pirazzi.it

“Un piccolo ma importante gesto per essere vicini ai nostri anziani – commenta il Sindaco, On.Alberto Gusmeroli – che rappresentano la memoria e il cuore delle nostre comunità. Vogliamo che nessuno resti isolato, e con questo progetto concretizziamo un impegno preso con i cittadini, rendendo Arona una città sempre più attenta e inclusiva.”